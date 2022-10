Kantonale Viehschau Nidwaldner Braunvieh präsentiert sich im besten Licht Daylin und Omalia sind die Tagessiegerinnen und Leisa, Paloma und Daylin gewinnen in der Kategorie Schöneuterkühe. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 09.10.2022, 13.23 Uhr

Hochbetrieb an der Kantonalen Viehausstellung in Oberdorf. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf, 8. Oktober 2022)

Die Kantonale Viehschau Nidwalden bedeutete für die Organisatoren und die Landwirte an ihrem «Feiertag» Schwerstarbeit, galt es doch fast 600 Kühe, Stiere, Rinder und Kälber zu betreuen. «Heute ist der Tag der Geselligkeit, wo sich die Landwirte austauschen. Es ist aber auch eine wichtige Standortbestimmung und eine zusätzliche Motivation für alle Teilnehmer», sagte OK-Vizepräsident Walter Durrer am Samstag. Rund 100 Personen sorgten für einen reibungslosen Ablauf und verwöhnten über eintausend fröhliche und gut gelaunte Gäste. 30 Bäuerinnen führten die Festwirtschaft und sorgen für das leibliche Wohl. Abends übernahmen die Jungzüchter und die Landjugend den Unterhaltungsabend.

OK-Vizepräsident Walter Durrer. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf, 8. Oktober 2022)

Rund 40 Schauwärter führten das Vieh in den Ring und 20 Personen waren im Schaubüro oder als Experten im Einsatz. In über 40 Kategorien wurden zum Beispiel die Misterwahl, die Ehrung der Miss Genetik, die Schöneuterkühe in mehreren Laktationen, das Championrind oder die Tagessiegerin Original-Braunvieh (OB) und Braunvieh (BV) erkoren. «Die Betriebe spezialisieren sich immer mehr und der nachrückende Nachwuchs in der Landwirtschaft ist sehr erfreulich», ergänzte Walter Durrer und fügt gleich an:

«Wir bewegen uns in einem Umfeld, wo der Druck immer grösser wird.»

Zum ersten Mal an der Viehschau mit dabei waren die Geschwister Sven, Laura und Mona Odermatt von der Alpkäserei Lochhütte unterhalb des Ächerlipasses. «Wir sind um 6.30 Uhr aufgestanden und unser Vater hat unser Rind Delia hierher transportiert. 26 Milchkühe, Rinder und Kälber stehen in unsrem Stall und die Milch wird in unserer Käserei verarbeitet», erzählte Sven voller Stolz. Der Umgang mit Maschinen gefällt ihm am besten. Laura holt das Vieh am liebsten von der Weide und Mona freut sich ganz besonders, dass Delia dem grossen Publikum präsentiert werden kann.

Die Geschwister Sven, Mona und Laura Odermatt (von links) präsentieren stolz ihr Rind Delia. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf, 8. Oktober 2022)

«Mister Nidwalden» heisst Gino

Der knapp zweijährige Stier Gino (BV) wurde vom Experten wie folgt beschrieben: «Er ist ein kompletter Stier mit perfekten Schulterschluss, guter oberer Linie und Beckenlage.» Er stehe auf einem guten Fundament und bewege sich sehr gut. Das Fundament sei für Kühe, die sich im Sommer auf der Alp bewegen, ganz zentral. So auch für Züchter Stefan Zumbühl aus Grafenort. Er übernahm vor vier Jahren den Hof seines verstorbenen Vaters und er äusserte sich überglücklich:

«Es ist so schön und die Auszeichnung bedeutet mir sehr viel. Dieser Erfolg ist mit viel Arbeit verbunden. Gino hat einen guten Charakter und er ist sehr lieb.»

Der Stier ist für den Nachwuchs auf dem eigenen Hof und in der Nachbarschaft zuständig. Er stammt aus dem Kanton Luzern und Stefan Zumbühl hat ihn als einmonatiges Kalb gekauft.

Stefan Zumbühl mit Sieger Gino in der Kategorie Mister. Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf, 8. Oktober 2022)

Bei Lussis ist die Zucht Familiensache

Freudestrahlend zeigte sich Sepp Lussi von der Hostetten in Oberdorf, der mit Daylin, Peruschka und Nadjeschka die ersten drei Plätze belegte: «Kuh Daylin hat schon fünf Mal gekalbt und sie trägt das Euter oberhalb des Sprunggelenks. Bereits ihre Mutter holte den Tagessieg.» Die achtjährige Lady liess sämtliche Mitbewerberinnen hinter sich, dank ihrer ausgeprägten Breite und Höhe. Der Experte attestierte ihr ein extremes Längseuter mit korrekt platzierten Zitzen. Die Milchproduktion pro Tag liegt bei 35 Liter.

«Auch mein Vater war ein erfolgreicher Züchter, vor fünf Jahren habe ich den Betrieb übernommen und mein Bruder Martin unterstützt mich bei der Zucht. Sie ist bei uns Familiensache mit ganz viel Herzblut.»

«Miss Genetik BV» wurde Hanna von Andreas Niederberger Buochs und «Miss Genetik OB» Norena von Theo Odermatt Obbürgen.

Sepp Lussi zeigt sich stolz mit der Siegerin Daylin in der Kategorie Schöneuterkühe Bild: Ruedi Wechsler (Oberdorf, 8. Oktober 2022)

