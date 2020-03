Leserbrief Ein Plädoyer für Velofreundlichkeit «Auslegeordnung soll beste Variante zeigen», Ausgabe vom 12. März 23.03.2020, 18.41 Uhr

Im Engelbergertal werden die Verkehrsströme Jahr für Jahr grösser. Autos, meistens nur mit dem Fahrer besetzt, machen dabei den grössten Anteil aus. Einzelne Personen könnten jedoch kurze Strecken zum Arbeitsplatz oder in der Freizeit auch bequem mit dem Velo oder dem Pedelec zurücklegen. Die Gründe, warum so wenige Leute mit dem Velo zur Arbeit fahren, sind schnell gefunden. Der seit langem im behördenverbindlichen Richtplan enthaltene Radweg zwischen Wil und Dallenwil ist nicht vorhanden. Die Realisierung dieser Verbindung wird seit Jahren von den gleichen bürgerlichen Politikern mit dem Argument des Kulturlandverschleisses torpediert. Jetzt soll mit gutem Steuergeld erneut abgeklärt werden, was in der Vergangenheit schon geklärt worden ist.