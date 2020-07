Ein Toter und drei Verletzte - Nidwaldner Polizei stand im Dauereinsatz Ein 70-jähriger Mann stürzte am Samstagmittag von seiner Arbeitsmaschine und erlag seinen Verletzungen. Wenige Minuten später kam es zu einem Gleitschirmunfall sowie zwei Verkehrsunfällen mit Verletzten. 26.07.2020, 11.44 Uhr

(sok) Am Samstagmittag war die Nidwaldner Polizei gleich mehrere Male gefordert, wie die Kantonspolizei am Sonntag mitteilt. So stürzte in Obbürgen kurz vor Mittag ein 70-jähriger Mann von seinem Raupentransporter und zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Er erlag wenig später seinen Verletzungen in einem ausserkantonalen Spital. Der genaue Unfallhergang wird zur Zeit abgeklärt, im Einsatz standen neben der Kantonspolizei Nidwalden ein Rettungsteam, die Rega sowie das Care-Team Nidwalden.

Wenige Minuten später ereignete sich beim Startplatz Bergstation Geissmattli-Büelen in Wolfenschiessen ein Gleitschirmunfall. Der Gleitschirmpilot zog sich nach dem Abbruch seines Startmanövers leichte Verletzungen am linken Oberarm zu. Er wurde mit einem Rettungsteam in ein Spital gebracht.

Ausserdem ereigneten sich innert weniger Minuten kurz nach Mittag zwei Verkehrsunfälle in Hergiswil und Ennetmoos. Bei beiden Unfällen waren Velofahrer involviert, sie wurden mit unbekannten Verletzungen in ein Spital gebracht. Die Unfallursache wird abgeklärt.