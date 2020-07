Ein virtuoser Konzertabend in Hergiswil verzaubert die Zuschauer Das Seeklang-Ensemble von Jesper Gasseling & Friends mit Stargast Daniel Dodds stand nach langer Pause wieder auf der Bühne. 10.07.2020, 17.23 Uhr

Das Seeklang-Ensemble, von links, Jesper Gasseling, Polina Yarullina, Hayaka Komatsu, Urska Horvat mit Stargast Daniel Dodds. Bild: PD

(sok) Freude herrschte in der Aula Hergiswil als am vergangenen Mittwochabend erstmals wieder nach vier langen Monaten das Seeklang-Ensemble von Jesper Gasseling & Friends mit Stargast Daniel Dodds eine Musik-Performance der Extraklasse darboten. Zurück auf der Bühne und vor ausverkauftem Haus – für die Künstler wie die Zuschauerinnen und Zuschauer sei es laut Mitteilung ein emotionales Erlebnis gewesen.

Eröffnet wurde der Abend von Daniel Dodds und Jesper Gasseling. Die beiden Musiker intonierten sechs «Duetti» für zwei Violinen von Luciano Berio. Beide auf ausserordentlichen Instrumenten: Dodds auf seiner Stradivarius und Gasseling auf seiner 400 Jahre alten Maggini. Das Klangbild, welches die beiden aus diesen Instrumenten zauberten sei überwältigend, so die Mitteilung.

Das Pièce de résistance dieses Abends war das Streichquintett C-Dur, D.956 von Franz Schubert. Das in vieler Hinsicht extreme Werk mit dramatischen Kontrasten forderte den fünf Künstlern alles ab. Die Zuhörerinnen und Zuhörer im Saal seien laut Mitteilung für «einen Moment von einer grenzenlos scheinenden Melodie verführt, welche dann aber im nächsten Augenblick eine brennend suchende Zerrissenheit und fast schmerzvolle Schönheit offenbart». Am Ende des Konzertabends hätten die beiden Musiker endlich das bekommen, was sie so lange nicht mehr gehabt hatten: Wertschätzung durch tosenden Applaus.