Ostergedanken Eine Familie, an Ostern vereint Spätestens seit 2014 hat Ostern für unsere redaktionelle Mitarbeiterin Kristina Gysi eine sehr spezielle Bedeutung. Damals fand ihre Mutter nach einem schweren Unfall den Weg zurück ins Leben. Kristina Gysi 17.04.2022, 05.00 Uhr

Kristina Gysi.

Es ist Ostersonntag 2014. Gemeinsam betreten wir das Zimmer im Universitätsspital Zürich, mein Vater, mein Bruder und ich. Der wievielte Besuch es ist, weiss ich nicht. Wir haben uns mittlerweile an die sterile Umgebung und den klinischen Geruch gewöhnt. An die mentale Abwesenheit von Mami nicht. Diese ist zumindest nicht mehr so erschütternd wie am Anfang. Schon noch sehr, aber nicht mehr so.

Seit ihrem Unfall auf einer Skitour anfangs März sind sieben Wochen vergangen. Sie fühlen sich an wie sieben Jahre. Seither haben wir nicht mit ihr gesprochen. Das künstliche Koma liegt wie eine schwere Decke über ihrem Bewusstsein, nur manchmal spienzelt es darunter hervor. Das ist mehr als wir erwartet haben, mehr als uns die ärztlichen Prognosen zu hoffen erlauben. Dass sie noch lebt, grenzt an ein Wunder.

Auch der heutige Besuch trieft vor Ungewissheit. Wird sie uns wahrnehmen? Vielleicht einen unserer Namen murmeln? Den Stumpf ihres Beins bewegen, das, was davon übrig ist? Wird sie lächeln, wenn sie unsere Stimmen hört? Wir wissen es nicht.

Und dann ist hinter der Zimmertür nur ein leeres Bett. Schockstarre, Angst, Fragezeichen. Eine offene Balkontür, die auf die Dachterrasse hinausgeht. Aussicht auf die Dächer von Zürich und die Kuppel der Uni Zürich. Eine Frau, sitzend in ihrem Rollstuhl. Schmächtig in ihrer Gestalt, unfassbar stark in ihrer Wirkung. Neben sich ein Tisch, darauf ein Latte Macchiato. Den Blick in die Ferne gerichtet. Ich würde lügen, wenn ich an dieser Stelle beschreiben würde, was mir bei ihrem Anblick durch den Kopf gegangen ist. Oder wie ich mich dabei gefühlt habe. Ich weiss es nicht mehr.

Es folgen Momente der Tränen, der Liebe und der Dankbarkeit. Arme, die sich nicht fest genug halten können. Wangen, die nicht nässer sein könnten. Eine Familie, die wieder vollständig ist.

Wir setzen uns zu ihr, sehen sie an. Diese Frau, von der wir glaubten, wir könnten nie wieder mit ihr sprechen. Nie wieder ihre Nähe spüren oder ihr Lachen sehen. Und jetzt sitzt sie da, schlürft ihren Kaffee, blickt über Zürich und in unsere Augen. Nacheinander. Lange und bedächtig. Dann sagt sie: «Hallo meine Lieben. Sorry. Ich war eine Zeit lang wie besoffen.»