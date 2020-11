Eine Volltruppenübung hätte wichtige Erkenntnisse fürs WEF auf dem Bürgenstock bringen können Immerhin kann aus der Planung der abgesagten Übung «Conex» zum Schutz einer Konferenz auf dem Bürgenstock einiges fürs WEF genutzt werden. Was die Sicherheit kosten wird, ist aber nach wie vor unklar. Philipp Unterschütz 05.11.2020, 05.00 Uhr

Im Hotel-Resort Bürgenstock findet bald das WEF statt. Bild: Pius Amrein

(9. Oktober 2020)

Das Jahrestreffen 2021 des Weltwirtschaftsforums (WEF) unter dem Motto «The great reset in the post-Covid-19 era» findet in reduzierter Form vom 18. bis 21. Mai 2021 auf dem Bürgenstock und in Luzern statt. Das haben die Organisatoren vor einem Monat bekanntgegeben. Wie die Nidwaldner Regierung damals mitteilte, sei der Regierungsrat gerne bereit, einen Beitrag zur erfolgreichen Durchführung zu leisten. Sowohl die Nidwaldner wie auch die Luzerner Regierung rechtfertigten die Zusage damit, das WEF sei unbezahlbar für die Tourismusregion.

Als grosser Kostenfaktor steht die Sicherheit der Teilnehmerinnen und Teilnehmer im Vordergrund, also der Schutz vor Anschlägen oder auch Demonstrationen. Dass es in der auf höchstem Niveau neu gebauten Bürgenstock-Hotellerie früher oder später zu solch internationalen Konferenzen oder Tagungen kommen würde, war absehbar. So kündigte der damalige Nidwaldner Polizeichef Jürg von Gunten im Januar dieses Jahres an, dass man im Juni mit Beteiligung weiterer Polizeikorps und auch der Armee eine umfassende Übung abhalten wolle.

Conex thematisierte exakt das Szenario eines WEF

Wie die Nidwaldner Justiz- und Sicherheitsdirektorin Karin Kayser erklärt, war an dieser Übung mit dem Namen Conex der Konferenzschutz, im Sinne einer Vorbereitung auf einen realen Einsatz, thematisiert.

«Es wurde einerseits die ganze Vorbereitungsarbeit in den Bereichen Konferenzkonzept und Sicherheitskonzept gemacht. Andererseits wäre deren Umsetzung und das effektive Beüben mit punktuellen Szenarien geplant gewesen.»

Dieser zweite Teil der Übung konnte wegen Corona allerdings nicht umgesetzt werden.

Trotzdem könnten die Conex-Vorbereitungsarbeiten bei der WEF21-Planung eingebracht werden, sagt Karin Kayser. Grundsätzlich würden nach jedem Einsatz oder jeder Übung systematische Einsatzauswertungen vorgenommen und damit künftige Verbesserungen erarbeitet. Dass die Übung aber nicht vollständig durchgeführt werden konnte, ist bedauerlich, weil laut der Sicherheitsdirektorin «genau solche Einsätze – wie aktuell einer in Planung ist – hätten geprobt werden sollen». Bei der Volltruppenübung Conex wären das Zentralschweizerische Polizeikonkordat und das Militär zum Einsatz gekommen.

Planungsarbeiten fürs WEF sind in vollem Gang

Laut Karin Kayser sind die Planungsarbeiten und der Stabsarbeitsprozess für das WEF lanciert. «Nidwalden ist mit dem Kongressort Bürgenstock der Austragungskanton und führt somit die Einsatzorganisation in enger Zusammenarbeit mit dem Kanton Luzern, der Stadt Luzern und der Gemeinde Stansstad. Die Sicherheit wird in einem Sicherheitsausschuss gemeinsam mit dem Bund sichergestellt.» Im Einsatz werden aber neben der Armee nicht nur die Polizeikorps von Luzern und Nidwalden stehen, sondern auch aus anderen Kantonen. Karin Kayser betont:

«Ein Einsatz dieser Grösse ist nur mit einem interkantonalen Polizeieinsatz zu bewältigen.»

Nicht geplant ist ein Einsatz der Swissint, die in Oberdorf stationiert ist.

Bleibt die Frage nach den Kosten. Zurzeit würden die Abklärungen laufen. «Der Kostenvoranschlag wird in einer Botschaft durch den Bundesrat genehmigt und mit einem Verteilschlüssel unter den Partnern verteilt», so Karin Kayser. Das Kostendach für die Sicherheit in Davos betrug bei den letzten WEF-Ausgaben 9 Millionen Franken pro Jahr. Die Aufteilung lautete: Kanton Graubünden 2,25 Millionen Franken, Gemeinde Davos 1,125 Millionen, Bund 3,375 Millionen und WEF 2,25 Millionen Franken. Weil der Anlass auf dem Bürgenstock in reduzierter Form stattfindet, könnten die Kosten aber wohl geringer sein.