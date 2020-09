Pro & Contra Einheitsgemeinde Wolfenschiessen: Mehr Einheit oder höherer Druck? Am 27. September entscheidet Wolfenschiessen, ob sie eine neue Gemeindeordnung ausarbeiten und so eine Einheitsgemeinde bilden will. Der Ortsparteipräsident spricht sich für die neue Gemeindeordnung aus, die Schulratspräsidentin dagegen. Alexander Schuler & Corinne Businger 14.09.2020, 17.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Alexander Schuler, Ortsparteipräsident Wolfenschiessen

Die Abstimmung am 27. September 2020 bietet uns die Möglichkeit, dem Schul- und Gemeinderat den Auftrag zu geben, eine neue, gemeinsame Gemeindeordnung auszuarbeiten. Erst die neue Gemeindeordnung gibt dem Stimmvolk die weitere Mitsprachemöglichkeit, ob man in Wolfenschiessen wie in sieben anderen Nidwaldner Gemeinden auch eine Einheitsgemeinde bilden will. Mit dem Schulleitersystem im Kanton Nidwalden hat sich auch die Rolle des Schulpräsidiums geändert. Das Schulpräsidium ist in erster Linie strategisch und die Schulleitung operativ tätig. Diese Trennung setzt Ressourcen für die wesentliche Arbeit frei. Mit der Einführung der Einheitsgemeinde erreichen wir eine einheitliche, koordinierte und transparente Gemeindeentwicklung.

Alexander Schuler.

Das Departement Bildung ist Teil vom Gemeinderat und kann in diesem Gremium direkt Einfluss nehmen. Legislaturziele können besser untereinander abgestimmt werden und sind breiter abgestützt. Doppelspurigkeiten bei der Behandlung von nicht schulischen Vernehmlassungen aus dem Kanton entfallen. Die Gemeindepolitik kann ganzheitlich und langfristig geplant werden. Die Schule wird auch im Leitbild der Gemeinde ein gleichwertiger Teil. Bauvorhaben und Liegenschaftsunterhalt werden über alle Liegenschaften zentral koordiniert. In sieben von elf Nidwaldner Gemeinden ist die Einheitsgemeinde längst Tatsache.

Erfahrungsberichte aus diesen Gemeinden zeigen, dass mit dem Einsitz vom Schulpräsidium im Gemeinderat der Austausch und die direkte Kommunikation unter den Behörden gewährleistet ist.Auch die Erfüllung des pädagogischen Auftrags bei der Schulleitung bleibt. Die Bedürfnisse der Schule können so prioritär behandelt werden. Weiter zeigt sich, dass es zu keinen Budgetkürzungen im Bildungsbereich gekommen ist. Laut Bildungsgesetz wird anstelle des Schulrats eine Schulkommission eingesetzt, die vom zuständigen Gemeinderat präsidiert und durch den Schulleiter und Mitgliedern aus der Bevölkerung ergänzt wird. Die Schulkommission ist eine Fachkommission und kann sich vollumfänglich auf die Bildung konzentrieren, da sie von nicht schulischen Themen entlastet ist. Kommissionsmitglieder sind aus Erfahrung einfacher zu finden als Personen für ein Exekutivamt.

Als weiterer Pluspunkt hat sich bei den Einheitsgemeinden der einheitliche Steuerfuss heraus kristallisiert. Dieser erlaubt der Gemeinde eine grössere Flexibilität zur effizienten Einsetzung der finanziellen Mittel. Starten wir gemeinsam in eine erfolgreiche Zukunft und legen ein Ja zur Erarbeitung der neuen Gemeindeordnung in die Urne.

Corinne Businger, Schulratspräsidentin Wolfenschiessen

Eine eigenständige Schulgemeinde zu haben, ist ein Privileg für Wolfenschiessen. Die Bildung und das Gemeindeschulsystem werden von vielen Händen getragen und gestützt. Fünf gewählte Schulratsmitglieder kümmern sich um die strategische Führung der Schule. Sie tragen gemeinsam Verantwortung und beantragen die notwendigen Mittel direkt beim Stimmvolk.

Corinne Businger.

In der Einheitsgemeinde fällt es einem einzigen Gemeinderat zu, die Anliegen der Schule gegenüber den sechs anderen Gemeinderäten zu vertreten. Aus meiner Sicht bedeutet dies einen höheren Druck und noch mehr Verantwortung für diese Person. Nebst dem Gemeinderat müsste von Gesetzes wegen eine Schulkommission eingesetzt werden. Deren Kompetenzen werden in der Gemeindeordnung geregelt sein. Es werden hohe fachliche Ansprüche an die Kommissionsmitglieder gestellt und trotzdem sind sie in den Entscheidungsbefugnissen stark eingeschränkt. Ist diese Arbeit dann noch reizvoll? Finanzpolitisch ist die Zusammenlegung in der heutigen angespannten Finanzlage kritisch zu hinterfragen. Sowohl die Politische Gemeinde wie auch die Schulgemeinde funktionieren in sich sehr gut, sind momentan schlank und kostenbewusst unterwegs.

Ich gehe davon aus, dass mit Mehrkosten gerechnet werden muss. Kurzfristig für den Prozess der Ausarbeitung aller notwendigen Gesetze, Reglemente usw., längerfristig auf Verwaltungsebene. Die Aufgaben des bisherigen Schulrats, die teilweise auch einen operativen Charakter haben, würden vollständig an die Verwaltung abgegeben werden müssen. Regelmässiger Austausch zwischen den beiden Verwaltungsleitungen sind notwendig und erfordern ebenfalls gewisse Zeit.

Ich erlaube mir, für unsere Gemeinde die Absicht des Ganzen in Frage zu stellen. Wer oder was zwingt uns, jetzt in diesem Bereich zu handeln? Finanzielle Anreize gibt es nicht. Ausserdem hatte der Schulrat in den letzten Jahren keine Vakanzen zu verzeichnen. Weiter müssen sich auch für eine Schulkommission geeignete Leute finden lassen. Ausserdem kann eine gemeinsame Strategie – gesamtpolitisch und finanziell – auch mit getrennten Haushalten verfolgt werden. Beim vorliegenden Antrag geht es klar um die Grundsatzfrage zur Einheitsgemeinde. Die Ausarbeitung einer neuen Gemeindeordnung ist eine zeitintensive, kostspielige und emotionale Aufgabe, an der alle Parteien mitarbeiten sollen. Stimmen Sie zum heutigen Zeitpunkt zu, befürworten Sie konsequenterweise auch die Einheitsgemeinde. Der Schulrat sagt klar Nein dazu.