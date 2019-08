Einkaufen mitten im Dorf Stans «VOI Migros-Partner» ersetzt den bisherigen «Giro» beim Dorfplatz Stans. Sepp Odermatt

Geschäftsführerin Esther Schmitz und Rene Bortolan, Leiter VOI Migros-Partner Luzern freuen sich über den neuen Laden. (Bild: Sepp Odermatt, Stans, 19. August 2019)

Der frisch umgebaute und moderne Dorfladen «VOI» an der Stanser Marktgasse feierte am Montag Eröffnung. Im Sortiment finden die Kundinnen und Kunden Migros-Produkte, Markenartikel sowie Tabakwaren und Alkohol. Auch Feines aus der Region und ein attraktives Angebot an frischen Lebensmitteln dürfen nicht fehlen, sodass auf einer relativ kleinen Fläche von 210 Quadratmetern ein guter Mix entstanden ist. Während der Eröffnungswoche sind im «VOI» viele Vorteile und Aktionen angesagt.

Eine Bereicherung für das Dorf

«Ein Traum wird wahr», verriet Geschäftsführerin Esther Schmitz in ihrer Eröffnungsrede. Schon im Kindergarten habe sie am liebsten «Verkäuferlis» gespielt, und einen Dorfladen zu führen, sei immer schon ihr grösster Wunsch gewesen, erzählte die Detailhandelsfrau, die in Ebikon aufgewachsen ist, jedoch längere Zeit im Kanton Nidwalden gewohnt hat. Unterstützt wird die selbstständige Detaillistin von einem Team von sieben Mitarbeitenden.

Rene Bortolan, Leiter VOI Migros-Partner Luzern, übergab der Geschäftsführerin symbolisch den Schlüssel und ein kleines Startkapital in die Personalkasse. Als Zeichen der Freude zur Neueröffnung überreichte er dem Präsidenten der Stiftung Weidli Stans, Karl Tschopp, einen Check über 2000 Franken. Bortolan ist überzeugt, dass der Dorfladen in Stans für Einheimische und Touristen den täglichen Bedarf abdecke und den Nidwaldner Hauptort belebe. Gleicher Meinung ist auch Florian Grendelmeier, der im Namen des Gemeinderates die besten Wünsche für eine erfolgreiche Tätigkeit überbrachte. Er sei stolz, dass der ehemalige «Giro» nach einer intensiven Umbauphase heute wieder in neuem Glanz dastehe.