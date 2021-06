Älplerpaar verbringt den 40. Sommer auf Alpgschwänd ob Hergiswil

Hergiswil Sie gehören zum Inventar – seit 40 Jahren gehen die Fluders auf die Alpgwschänd Sepp und Pia Fluder verbringen dieses Jahr ihren 40. Sommer auf der Alpgschwänd. Doch von Langeweile keine Spur: Die Freiheit in den Bergen ist es, die das Paar immer wieder auf die Alp zieht. Kristina Gysi 15.06.2021, 17.11 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Mohrenköpfe heissen hier noch Mohrenköpfe. Auf der Alpgschwänd scheint es, als wäre die Zeit auf dem kleinen Hof unterhalb des Pilatus und ob Hergiswil stehen geblieben. Einzig einen Mäher haben sich die Fluders in all den Jahren angeschafft. Doch der Rest wird immer noch von Hand erledigt. So lieben es die Fluders.

Pia und Sepp Fluder verbringen seit 40 Jahren jeden Sommer auf der Alp. Bild: Kristina Gysi (Alpgschwänd, 10. Juni 2021)

«Heute nehmen wir es etwas lockerer. Früher hatten wir noch das Wirtshaus», sagt Pia Fluder. Vor 40 Jahren zogen sie und ihr Mann aus dem Tal in die Berge. Zu fünft waren sie damals. Sepp und Pia brachten drei Kleinkinder mit auf die Alpgschwänd. Das Paar hatte mit ihnen, dem Hof und dem Wirtshaus allerhand zu tun. Hinzu kam die Luftseilbahn, die das Paar selbst bediente. Sie ist, ausser zu Fuss, die einzige Möglichkeit, um die Bergwirtschaft zu erreichen.

«Manchmal frage ich mich schon, wie wir das damals alles gemacht haben»,

sagt die 67-Jährige an ihren Mann gewandt. Sepp Fluder zuckt mit den Schultern und lacht. «Da hatten wir halt noch mehr Kraft.»

Nach 12 Jahren war Schluss mit dem Wirten. Auch wegen der Kinder – die allmählich genug hatten vom abgeschotteten Leben oben im Berg – zog die Familie zurück ins Tal. Aber Sepp und Pia Fluder wollten die Alpgschwänd nicht aufgeben. Sommer für Sommer leben sie im «Gadä» etwas unterhalb des Wirtshauses und geniessen ihre Zeit als Älplerpaar.

Über den Sommer geht es für diese Tiere auf die Alp. Bild: Kristina Gysi (Alpgschwänd, 10. Juni 2021)

Mit «Freiheit» umschreibt Pia Fluder das Leben auf der Alp. Freiheit und Natur pur. «Jeden Tag bekommen wir Besuch von einem Gämschi», erzählt sie und lässt den Blick über die Weide schweifen. Die Zufriedenheit spricht aus ihren Augen. Laut Sepp ist das Älplern auch ein bisschen Hobby. «Mal eis näh wänn öpper zuechechunnt und chli lustig sii», sagt er. Spontanen Besuch gebe es hier oft. «Im Tal passiert das eigentlich nie», so Pia Fluder. «Obwohl wir hier oben dieselben sind.»

Wenn die Sommergäste kommen

Seit die Bergwirtschaft in neuen Händen ist, haben Fluders mehr Zeit. «Man muss nicht immer, man kann», sagt Pia Fluder. Etwas zu tun gebe es trotzdem immer. So auch heute Donnerstag, am Tag des Alpaufzugs. 25 Rinder von Bauern aus der Umgebung kommen an diesem sonnigen Tag auf die Alpgschwänd, um hier den Sommer zu verbringen.

Man hört die Tiere, bevor man sie sieht. Glockengebimmel vermischt sich mit Insektensummen und der leisen Musik aus dem Älplerradio. Schritt für Schritt tauchen die Kuhschöpfe hinter dem Abhang auf, unten im Tal erstrecken sich lang und blau die Arme des Vierwaldstättersees. Ein Ausblick, den diese Alp laut Sepp Fluder besonders auszeichnet. «So eine Aussicht auf See und Pilatus zugleich hat man nicht an vielen Orten», sagt der 71-Jährige. Für ihn und seine Frau ein weiterer Grund, jeden Sommer in die Berge zu ziehen.

25 Rinder verbringen die warmen Monate hier auf der Alpschwänd. Bild: Kristina Gysi (Alpgschwänd, 10. Juni 2021)

Die letzten Rinder werden in den Stall gebracht, dann gibt es Kaffee für alle. Mit einem Schuss Schnaps natürlich, wie sich das gehört auf der Alp.

«Sepp und Pia sind die besten Älpler, die man sich für diesen Ort wünschen kann»,

sagt einer der Bauern, der sein Vieh schon seit Jahren in die Obhut des Paares gibt. «Und das isch de nüd ghüüchlet!» Es sei beruhigend zu wissen, dass die Tiere während der Sommertage in guten Händen sind.

Die Gastfreundschaft hat das Paar auch ohne Wirtshaus beibehalten. Nach dem Kaffee gibt es weitere Stärkung. Rissige Bauernhände halten Biergläser, dazu gibt es Wienerli mit Brot und Senf. Es wird über den vielen Regen der letzten Wochen gesprochen und über Wanderer mit schlechtem Schuhwerk. Die Stimmung ist gelassen, man lacht viel und laut. Zum Dessert gibt es Mohrenköpfe. Sepp Fluder isst gut und gerne drei davon am Tag.

«Wir werden älter», sagt Pia Fluder ohne Umschweife. Irgendwann wird er also kommen, der letzte Sommer auf der Alpgschwänd. Aber Fluders scheinen nicht wie Menschen, die sich um die Zukunft sorgen. Sie leben im Jetzt. Und solange der Mohrenkopfvorrat nicht aufgebraucht, und die Kraft noch da ist, kommen sie weiter Jahr für Jahr auf die Alpgschwänd ob Hergiswil.