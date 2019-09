Die Firma Elektro Furrer AG hat kürzlich auch in Buochs eine Zweigstelle eröffnet

Elektro Furrer neu auch in Buochs Die Firma Elektro Furrer AG hat kürzlich auch in Buochs eine Zweigstelle eröffnet

(mvr) Geschäftsstellenleiter Daniel Murer und vier regional wohnhafte Mitarbeiter bieten hier alle Dienste des Hauptgeschäftes an. «Eine gemütliche Bude» habe man sich an der Beckenriederstrasse 22 einrichten können, sagt Murer. Bereits nächsten Sommer soll in Buochs auch eine Lehrstelle als Elektroinstallateur geschaffen werden.

Das Unternehmen ist nach eigenen Angaben mit total 80 Mitarbeitern zwischen Brünig und Luzern tätig. Installationen, Multimedia, Informatik und vor allem der Bereich Smarthome gehören zum Repertoire. Bei Letzterem sowie im Bereich 24-Stunden-Elektro-Notruf gehöre die Firma zu den Pionieren, schreibt sie.