Ein Sitz im Emmetter Gemeinderat wird frei

Emmetten 7 statt 5 Gemeinderäte: Vier Bisherige bleiben ‒ ein Sitz muss neu besetzt werden Drei Emmetter Gemeinderäte legen ihr Mandat per Ende Jahr nieder. Für den frei werdenden Sitz können nun Wahlvorschläge eingereicht werden. 11.05.2022, 13.56 Uhr

Dorfansicht der Gemeinde Emmetten im Kanton Nidwalden. Bild: Boris Bürgisser (Emmetten, 20. August 2020)

Am 13. Februar 2022 stimmte die Emmetter Stimmbevölkerung der Einheitsgemeinde und somit der Annahme der neuen Gemeindeordnung zu. Dadurch wurde unter anderem die Zahl der Mitglieder des Gemeinderats von 7 auf neu 5 Personen reduziert und die die Amtsdauer für die aktuellen Ratsmitglieder bis 31. Dezember 2022 ausserordentlich verlängert. Aus diesem Grund, so heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde, finden die Gesamterneuerungswahlen in der Gemeinde Emmetten erst am 25. September 2022 statt. Von den bisherigen Mitgliedern stellen sich Gemeindepräsident Toni Mathis (parteilos), Gemeindevizepräsident Daniel Krucker (die Mitte), Gemeinderat Stefan Müller (SVP) sowie Gemeinderätin Karina Eberli (SVP) zur Wiederwahl.