Emmetten Alle «Bergrausch»-Wohnungen sind belegt Schöner Erfolg für die Strüby Unternehmungen, die in Emmetten fünf Mehrfamilienhäuser realisiert haben: Alle 58 Eigentums- und Mietwohnungen konnten verkauft oder vermietet werden. 13.04.2021, 14.57 Uhr

In der Siedlung Bergrausch in Emmetten werden in diesen Tagen die letzten Wohnungen bezogen. Bild: PD

(sez) Etwas mehr als zwei Jahre nach Baubeginn sind im «Bergrausch» in Emmetten alle 34 Eigentumswohnungen verkauft und die 24 Mietwohnungen vergeben. Dadurch ist die 1500-köpfige Wohnbevölkerung des Dorfes hoch über dem Vierwaldstättersee um rund 150 Personen angewachsen. Die Mieter sind grösstenteils zugezogen. In diesen Tagen werden die letzten Wohnungen bezogen, während an der Umgebung noch Abschlussarbeiten ausgeführt werden.

1800 Tonnen CO 2 eingelagert

Der Baustart für die fünf Minergie-Mehrfamilienhäuser im Zentrum von Emmetten erfolgte Ende 2018. Sie wurden in Holzelementbauweise durch die Strüby Unternehmungen aus Seewen SZ realisiert, wie die Strüby Konzept AG in einer Medienmitteilung kommuniziert. Verschiedene Unternehmen aus der Region waren demnach am Bau beteiligt. Punkto Nachhaltigkeit sei die Messlatte im «Bergrausch» hoch angesetzt worden; dank Minergie-Standard seien die Wohnungen energetisch und technisch auf dem neusten Stand. Gebaut mit Holz aus der Zentralschweiz, überzeugten die Wohnungen nicht nur durch ein wohltuendes Raumklima, sondern wiesen infolge kurzer Transportwege auch im Bereich der grauen Energie eine positive Bilanz aus. Insgesamt wurden 1800 Kubikmeter Schweizer Holz verbaut. Bekanntlich speichert jedes verbaute Holz klimaschädliches Kohlendioxid, das so dauerhaft der Atmosphäre entzogen wird. Im Bergrausch sind dies rund 1800 Tonnen. Eine Menge, die dem jährlichen CO 2 -Ausstoss von rund 360 Schweizerinnen und Schweizern entspricht.

Die Skulptur des Aargauer Bildhauers Markus Stutz begrüsst die «Bergrausch»-Bewohner sowie die Besucher der Gondelbahn Emmetten–Stockhütte bei der Einfahrt zur Tiefgarage. Bild: PD

Kunst am Bau mit einem Augenzwinkern

Mit einem Kunstobjekt, das kürzlich bei der Zufahrt zur Tiefgarage platziert wurde, bedankt sich die Bauherrschaft bei den Bewohnern des neuen Quartiers für ihr Vertrauen. «Die Ton-Metall-Skulptur des Aargauer Bildhauers Markus Stutz nimmt mit einem Augenzwinkern Bezug zur einheimischen Kultur sowie zur Wander- und Bergregion rund um Emmetten», heisst es in der Mitteilung. Sie zeigt einen Älpler beim Betruf sowie ein lauschendes Paar, das es sich auf einer Ruhebank bequem gemacht hat. Gleichzeitig schlägt das Werk einen Bogen zu den neuen Dorfbewohnern, die im «Bergrausch» ein neues Zuhause gefunden haben.