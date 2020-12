Emmetten Der Adventszauber «uf em Bärg» ist im Jahr 2021 wieder geplant Es hätte ein musikalischer Konzertabend auf hohem Niveau werden sollen: Nun wird der Adventszauber ins Jahr 2021 verschoben. Franz Hess 14.12.2020, 12.01 Uhr

Eigentlich hätte der Emmetter Adventszauber im Hotel Seeblick am vergangenen Sonntag stattfinden sollen – wegen der neuesten Vorgaben musste dieser aber abgesagt werden. Organisator und Sänger Reini Sax betont in seiner Mitteilung die Folgen für die engagierten Musiker, welche dadurch auf einen weiteren Auftritt verzichten mussten.

Geplant sei aber bereits eine Durchführung in der Adventszeit 2021: Am 12. Dezember soll ein neuer Anlauf gestartet werden, den Anlass als bleibenden, wiederkehrenden Termin in der Emmetter Adventszeit zu konstituieren.