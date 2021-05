Gemeindeversammlung Baulandauszonung stösst auf Widerstand Emmetten hat zu viel Bauland. Gegen Auszonungen wehrten sich die Grundstückbesitzer. Und bekamen an der Gemeindeversammlung teilweise recht. Matthias Piazza 28.05.2021, 14.42 Uhr

Bild: Boris Bürgisser (20. August 2020)

Der Emmetter Gemeinderat darf nicht so viel auszonen, wie er muss. Das ist vereinfacht gesagt das Ergebnis der Gemeindeversammlung vom Donnerstag. Einer Gemeindeversammlung, die es in sich hatte. Rund 90 Bürger, etwa doppelt so viel wie sonst, nahmen an der Gemeindeversammlung mit aussergewöhnlich vielen Voten teil, die bis nach 22 Uhr andauerte.

Rund 48'000 Quadratmeter Bauland will der Gemeinderat auszonen, sprich aus Bauland eine Landwirtschaftszone machen. Etwa 2500 Quadratmeter sollen von einer Ferienhaus- zu einer Grünzone werden. Dies weil er muss. Denn das neue eidgenössische Raumplanungsgesetz schreibt vor, dass Bauzonen nur noch so gross sein dürfen, dass sie den erwarteten Bedarf für die nächsten 15 Jahre abdecken. Gegen diese Auszonungsabsichten des Gemeinderats wehrten sich 16 Besitzer von Bauland-Parzellen. Sie reichten eine Einwendung ein. 15 konnten nicht gütlich geregelt werden und wurden darum an der Gemeindeversammlung verhandelt. Teils emotional trugen die Bürger ihre Voten vor und begründeten, warum die Versammlung ihre Einwendung gutheissen solle. Die Rede war vom Filetstück, einer Parzelle an Top-Lage, die dann nicht mehr verbaut werden dürfe, verbunden mit grossen Einnahmeausfällen. Mehrere Einwender verstanden nicht, warum gerade ihre Parzelle, die mitten in überbautem Gebiet liegt, ausgezont werden soll. Von Willkür war die Rede, von Ungerechtigkeit. Die Stimmenzähler waren gefordert, war doch bei vielen Abstimmungen das Mehrheitsverhältnis nicht von blossem Auge zu erkennen.

Unter Berücksichtigung der gutgeheissenen Einwendungen wurde in der Schlussabstimmung der Teilrevision der Nutzungsplanung zugestimmt.

Gemeinde habe ihre Möglichkeiten ausgeschöpft

Für Gemeindepräsident Toni Mathis hat die Gemeinde nun ihre Arbeit erledigt und ihre Möglichkeiten ausgeschöpft. «Wir werden mit dem Kanton nun aktiv in Kontakt treten und die Entscheide der Gemeindeversammlung in das weitere Vorgehen einbringen.»

Definitiv zur reinen Formsache verkamen die übrigen Geschäfte. Die Rechnung mit einem Gewinn von 862'000 Franken (bei einem Ertrag von 4,35 Millionen Franken) wurde diskussionslos angenommen. Ebenso den Anteil von 0,72 Millionen Franken für die Sanierung der ARA Aumühle in Buochs.

Angenommen wurden auch die Rechnungen der Schul- und der Kirchgemeinde. Jene der Schulgemeinde schliesst mit einem Verlust von 290'500 Franken ab, jene der Kirchgemeinde mit einem Gewinn von 13'900 Franken.