Emmetten: Auf dem Trottoir von einem Auto angefahren

Emmetten 13-Jähriger wird auf dem Trottoir von einem Auto angefahren Am Montagnachmittag ist ein Jugendlicher in Emmetten von einem Auto angefahren worden. Der Jugendliche wurde dabei verletzt. Der Sachschaden ist gering. 29.11.2021, 20.46 Uhr

Die Fahrzeuglenkerin war gegen 13.30 Uhr auf der Dorfstrasse in Richtung Beckenried unterwegs. Ein 13-jähriger Jugendlicher lief auf dem Trottoir. Dann kam es zwischen den Beteiligten zu einem Unfall. Dabei verletzte sich der Jugendliche am Bein, wie die Kantonspolizei Nidwalden am Montag mitteilt.