Reportage Endlich! Frühfahrt auf das Stanserhorn zum Saisonauftakt – mit dem Sonnenaufgang als Belohnung Zwei Monate später als geplant, dafür zur frühen Morgenstunde, startete die Stanserhornbahn am Samstag in ihre Saison. Wohl als erste Bahn in der Schweiz. Irene Infanger 06.06.2020, 16.22 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Direktor Jürg Balsiger begrüsste die ersten Gäste persönlich und entlässt sie mit der Bahn hinauf Richtung Stanserhorn. Bild: Irene Infanger (Stans, 6. Juni 2020)

Endlich! Es ist das wohl meist gehörte Wort an diesem frühen Samstagmorgen, als die Stanserhornbahn in ihre um zwei Monate verspätete Saison startet. «Ich freue mich unglaublich, dass es endlich losgeht», sagt ein gut gelaunter Sepp Barmettler, der die Gäste als Erster in Empfang nimmt. Er und seine Arbeitskollegen haben lange auf diesen Tag gewartet, seien ganz «kribbelig» gewesen.

Wohl als erste Bahn der Schweiz startete die Stanserhornbahn an diesem 6. Juni in die Saison – mit einer Sonnenaufgangsfahrt. Bereits um 4 Uhr trafen die ersten Gäste ein und warteten geduldig, bis es losging hinauf auf den Stanser Hausberg. Mit dem Bording-Pass konnten sich die Frühaufsteher ihren Platz im Voraus sichern. Und mit Maske übers Gesicht war es auch möglich, etwas näher zusammenzurücken.

Die Stanserhornbahn konnte am Samstag den Betrieb zum ersten mal nach der Corona-Pandemie wieder aufnehmen. Zur frühen Morgenstunde auf dem Stanserhorn: Die Bergbahn lud zum Saisonauftakt zu einer Sonnenaufgangs-Fahrt. Die Frühaufsteher steigen auf die doppelstöckige Pendelbahn um, die die Reisenden vom Kälti aufs Stanserhorn bringt. Eingehüllt in warme Decken: Diese beiden Frauen genossen den Sonnenaufgang auf dem Stanserhorn. Die geübten Berggänger Claudia Eisele und Erich Gabriel aus Ennetbürgen sind in dieser Saison nicht das erste Mal auf dem Stanserhorn. Tagestouristen geniessen den Sonnenaufgang anlässlich einer Sonnenaufgangs Spezialfahrt auf das Stanserhorn. Der Ausblick vom Stanserhorn ist trotz Wolken imposant. Direktor Jürg Balsiger begrüsste die ersten Gäste persönlich und entlässt sie mit der Bahn hinauf Richtung Stanserhorn.

Hinaus in die Dunkelheit, während die meisten schlafen

Dann schliesslich ging es los: Mit einem lauten «Juuchzer» und von Stanserhornbahn-Direktor Jürg Balsiger persönlich verabschiedet wurden die ersten Gäste um 4.30 Uhr auf die Fahrt geschickt – in die nächtliche Dunkelheit hinaus, während die Rinder auf den Weiden ringsum erst langsam aus ihrem Schlaf erwachten. Gut 100 Frühaufsteher wollten den Sonnenaufgang auf dem Stanser Hausberg erleben.

Die Freude ist gross: Der «Juuchzer» von Stanserhorn-Direktor Jürg Balsiger im Video:

Bei Daniela Rösli klingelte deswegen bereits um 2 Uhr der Wecker, sie reiste nämlich aus Basel an: «Ich bin viel in den Bergen unterwegs. Und da mein Wanderfreund hier bei der Bahn arbeitet, wollte ich diese Fahrt nicht verpassen.» Schon das Wochenende davor weilte sie auf dem Stanserhorn, damals lief sie den Weg hoch und wieder hinunter. Da sie sich damals aber leicht verletzte, kam ihr die Fahrt mit der Bahn nun entgegen.

Endlich wieder auf das Stanserhorn, das sagten sich auch viele Saisonkarten-Besitzer und Einheimische, wie etwa Edmund Muri aus Stansstad: «Ich freue mich richtig, dass die Bahn wieder fährt.» Von Zuhause aus habe er freien Blick auf die Bahn, leider jedoch ohne sie in den vergangenen Wochen fahren gesehen zu haben. Deshalb war für ihn klar, die Bahn von Saisonbeginn weg zu unterstützen. Und auch des sympathischen Personals wegen, wird er heuer wieder häufiger auf dem Stanserhorn anzutreffen sein.

Kühl, aber trocken: Die Berggänger waren gewappnet

«Geniessen sie es hier oben, die frische Luft und natürlich den Sonnenaufgang.» Mit diesen Worten entliess Gästebegleiterin Abigail Zberg-Renshaw die Gäste aufs Stanserhorn. Was sich diese nicht zweimal sagen liessen und auf allen Seiten ausströmten. Zwar zeigte sich das Wetter im Vergleich zu den regnerischen Tagen zuvor recht freundlich. Kühl war es an diesem Frühlingstag dennoch. Die Berggänger wussten sich aber zu helfen. Eingepackt in warme Decken oder mit Mütze und Handschuhen eingekleidet, warteten sie geduldig auf den grossen Moment.

Die Sonne drückte nur kurz durch die Wolken durch. Die Frühaufsteher waren dennoch zufrieden. Bild: Urs Flüeler/Keystone

(Stans, 6. Juni 2020)

So auch Claudia Eisele und Erich Gabriel aus Ennetbürgen. Als leidenschaftliche Berggänger sind sie sich es gewohnt, früh aufzustehen und wussten sich auch gegen die Kälte zu wappnen: mit heissem Kaffee aus der Thermosflasche. Und schon kam der Moment, einen Blick auf die Sonne zu erhaschen, bevor sie sich rasch wieder hinter den Wolken versteckte. Eine Person sagte:

«Das ist die Belohnung für’s Frühaufstehen!»

Und während sich zahlreiche Leute danach im Restaurant aufwärmten und sich ein leckeres Zmorge gönnten, machten sich die ersten Personen um 6.15 Uhr bereits wieder auf den Rückweg.

«Ich bedanke mich herzlich für Ihren Besuch heute. Wir freuen uns, Sie nun wieder regelmässig begrüssen zu dürfen», verabschiedete sich Abigail Zberg-Renshaw. Etwas, was sich wohl mancher zu Herzen nehmen wird. Jetzt wo man wieder Bahnfahren darf. Endlich!