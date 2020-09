Energie für Elektroautos in Stans Im Bahnhofparking in Stans hat das Elektrizitätswerk Nidwalden vier neue Ladestationen in Betrieb genommen. 13.09.2020, 17.16 Uhr

Thaddäus Kupferschmid und Josef Niederberger von der Bahnhofparking AG sowie Martin Niederhauser und Remo Infanger vom EWN (von links) freuen ich über die neuen Ladestationen. Bild: PD

(pd/mu) Mit neuen Ladestationen in der Tiefgarage beim Bahnhof Stans investiere das EW Nidwalden weiter in nachhaltige Mobilität, hält der Energiedienstleister in einer Medienmitteilung fest.