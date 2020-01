Stans: Grüne Trends dominieren die Diskussion An den Nidwaldner Energietagen 2020 wurde den zahlreichen Besuchern eine Welle von Neuheiten vorgestellt. Ruedi Wechsler 25.01.2020, 05.00 Uhr

Marcel Dillier (Dillier Feuer und Platten AG) und Bruno Kiser (Meyer AG) im Gespräch mit Martin Niederhauser vom EWN (von links). Bild: Ruedi Wechsler (23. Januar 2020)

Herbert Weingartner von der Energiefachstelle hielt an den Energietagen in Stans am Donnerstag einen Fachvortrag über das Förderprogramm Gebäude: Steigt ein Einfamilienhaus-Besitzer auf eine erneuerbare Heizung um, kann er oder sie in den nächsten 20 Jahren rund 116 Tonnen CO2 oder 815000 Autokilometer einsparen, so seine Botschaft.

In der Schweiz beanspruchen 2,3 Millionen Gebäude 45 Prozent der Energie. Sie sind für 26 Prozent der CO2-Emissionen verantwortlich. «900000 Gebäude sind mit fossilen Heizungen ausgestattet. Pro Jahr müssen künftig 30000 ersetzt werden», sagte Weingartner.

«2018 sind 22000 Wärmepumpen installiert worden. Wir sind also bereits heute mit 8000 Neuanlagen im Verzug. Wir müssen handeln und das ändern.»

Der Kanton unterstütz die Wärmedämmung bei Fassade, Dach und Boden. Dazu Holzheizungen, Wärmepumpen, Anschluss Wärmenetz, Solarkollektoren und Neubau Minergie-P. Gemeinderat Lukas Arnold aus Stans und Christoph Waser aus Stansstad zählten in ihrem Referat mögliche Gründe auf, die gegen einen Heizverbund sprechen könnten. «Was verlieren wir beim Anschluss an einen Wärmeverbund? Sind es Prestige, Bequemlichkeit, Sicherheit, Unabhängigkeit oder sogar finanzielle Gründe?», so eine der Fragen. Für Verbundlösungen gäbe es viele gute Gründe: Keine Ölpreisausschläge, gesicherte Fernwärme und Gutes tun. Zudem erledige der Wärmelieferant den Service, Unterhalt und Brennstoffeinkauf.

Chancen eines Wärmeverbunds

Christoph Waser kam auf die vorhandene Redundanz zu sprechen. Diese sorge bei einer Pumpen- oder Kesselpanne für sofortigen Ersatz. Ein Wärmelieferantenvertrag sorge für die nötige Sicherheitsgarantie und ein Konkurs des Wärmelieferanten sei eher unwahrscheinlich, da sie von Korporationen oder Gemeinden getragen werden. Die Gemeinde Stans zählt bereits zwei Heizverbunde, den Kniri und den Tellenmatt. «Das dritte Projekt Niederdorf kommt gut voran. Bis im Mai 2020 sollten die Absichtserklärungen beisammen sein und der Baukredit im nächsten Jahr ausgelöst werden», ergänzte Lukas Arnold. Die Elektrizitätswerke Nidwalden (EWN) bringen smarte Produkte auf den Markt. So zum Beispiel das Smart-Home-System oder ein Last Manager (intelligente Steuerung), um die Eigenproduktion zu nutzen und möglichst wenig Strom extern zu beziehen. «Nach dem Einbahnverkehr der Stromproduzenten zum Konsument, folgt nun die dezentrale Stromproduktion», erklärte Martin Niederhauser von den EWN. Konventionelle Kraftwerke würden durch Wind- und Solarkraftwerke abgelöst. «Bei Sonnenschein oder Wind wird der Strom produziert. Überschüssige Energie soll auch im Einfamilienhaus künftig gespeichert werden können», erwähnte Niederhauser.

Im Kanton Nidwalden gibt es momentan zehn E-Ladestationen. «Wenn man die Ökobilanz der Batterien betrachtet, sind diese nicht umweltfreundlich. Für die Entsorgung der Batterien bekommt man gutes Geld, weil das Silizium generiert» , antwortete Niederhauser auf die Frage von möglichen Umweltschäden bei der Gewinnung von Silizium. «Die Forschung für Batterien ist lange noch nicht ausgeschöpft und man distanziert sich vom Silizium». Der Wirkungsgrad des Elektroautos sei heute schon 30 Prozent besser im Vergleich zum Benzinfahrzeug. Die Stromkosten für 100 Kilometer (km) liegen bei 30 Prozent der Benzinkosten und der Verbrauch bei 20 Kilowattstunden (kWh) auf 100 km beim Renault Zoe. Interessant ist die Ladegeschwindigkeit: 45 km je Stunde (bei 11 kW), 90 km je Stunde (bei 22 kW) und bei Powerstationen mit 150 kW beträgt die Wartezeit 10 Minuten. Aussteller Bruno Kiser von der Meyer AG Ennetbürgen präsentierte das Duschen mit Wärmerückgewinnung. «Bei Joulia-Wärmeduschen gelangt das Warmwasser durch die Kupferrohre im Boden der Dusche und wärmt das Kaltwasser bereits vor und holt so 50 Prozent der Energie zurück», erklärte Bruno Kiser. Für Marcel Dillier, von der Dillier Feuer und Platten AG aus Sarnen, sind Holz- und Wohnraumfeuerungen zur Ergänzung sehr wichtig. Dass das Holz bald knapp werden könnte, verneint Dillier. «Das Wachstum ist immer noch grösser als der jährliche Holzbedarf.»