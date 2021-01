Abstimmung Engelberg kann Musikschulhaus sanieren und ein neues Gemeindefahrzeug anschaffen Das Budget und sämtliche Sachgeschäfte schafften am Sonntag die Hürde an der Urne – trotz Widerstand der SVP. Matthias Piazza 17.01.2021, 13.26 Uhr

Die Dorfstrasse in Engelberg.

Bild: Eveline Beerkircher (21. März 2019)

Mit deutlichen 71,6 Prozent (790 Ja zu 313 Nein) genehmigten die Engelberger Stimmberechtigten am Sonntag das Budget 2021. Es weist bei Ausgaben von gut 28,4 Millionen Franken ein Minus von 708'400 Franken aus. Die SVP hatte im Vorfeld das Budget zur Ablehnung empfohlen. Sie fand insbesondere die Personalkosten pro Einwohner zu hoch.

Angenommen haben die Stimmbürger auch das Budget des Sporting Park, das sich mit einem Ertragsüberschuss von 14'390 Franken praktisch ausgeglichen präsentiert.

Mit einem einmaligen Betrag von 295'000 Franken kann der Gemeinderat zudem die Engelberg-Titlis-Tourismus AG für den Ausgleich der Einnahmeausfälle entschädigen, welche sich aufgrund der Reduktion der Tourismusabgaben ergeben haben (270'000 Franken) sowie für zusätzliche Marketingaktivitäten (25'000 Franken).



Studentenweg wird saniert

Ins Musikschulhaus soll es künftig nicht mehr hineinregnen. Es wurde ein Kredit über 670'000 Franken für die Dach- und Fassadensanierung bewilligt. Weiter kann der Gemeinderat den Studentenweg auf einer Länge etwa 20 bis 25 Meter mit Ankern und Pfählen die Böschung sichern und eine Betonmauer mit Leitplanke erstellen. Dies ist nötig wegen Längsrissen und Setzungen am talseitigen äusseren Strassenrand. Für 152'000 Franken wird zudem die Notstrasse zwischen Schwand und Fangstrasse instand gestellt. Geplant sind eine neu Belagsschicht und eine zusätzliche Sickerleitung.



Auch darf der Gemeinderat das zehnjährige Schmalspurfahrzeug des Werkhofes Wyden ersetzen, das mit 8000 Betriebsstunden das Ende seiner Lebensdauer erreicht hat. Die Höhe des Kredits beträgt 180'000 Franken.



Eigentlich hätten die Engelberger am 24. November über diese Geschäfte an der Talgemeinde abstimmen sollen. Wegen der Coronapandemie hat der Gemeinderat die Geschäfte an die Urne vertagt. Die Stimmbeteiligung betrug 42,5 Prozent.