Kempinski Engelberg: Direktor Andreas Magnus zieht Bilanz

Engelberg «Wir haben die gesetzten Ziele erreicht» Corona und seine Folgen auf dem Reisemarkt, Fachkräftemangel und steigende Preise in fast allen Bereichen – das Kempinski Palace Engelberg Hotel startete vor einem Jahr in einer äusserst anspruchsvollen Zeit. Direktor Andreas Magnus zieht Bilanz. Interview: Philipp Unterschütz

Direktor Andreas Magnus im Kempinski Palace Engelberg Hotel. Bild: PD

Wie haben Sie und Ihre Familie sich in Engelberg eingelebt?

Wir fühlen uns sehr wohl. Meine Frau und die Kinder lieben das Leben hier. Ich darf mit dem «Kempinski Palace» hier in Engelberg und dem «Frutt Mountain Resort» zwei schöne Häuser führen und kann immer wieder den Hut wechseln. Die beiden haben andere Konzepte, es sind ganz unterschiedliche Hotels mit unterschiedlichen Gästegruppen. Das ist spannend und abwechslungsreich. Vorläufig bleiben wir sicher hier.

Und wie haben Sie das erste Jahr erlebt? Der Start des «Kempinski Palace Engelberg» fiel ja in eine schwierige Zeit.

Ein neues 5-Sterne-Superior-Hotel zu etablieren, ist immer eine grosse Aufgabe. Aber mein Team und alle Partner wollen, dass das Haus Erfolg hat und einen Mehrwert für die Destination Engelberg bringt. Ich bin sehr dankbar für die Unterstützung der Engelberger Bevölkerung vom ersten Tag an. Nach der Eröffnung hatten wir sehr viel gutes Feedback, auch von der Presse. Der Winter war sehr erfolgreich mit Gästen aus aller Welt, auch viele aus der Schweiz. Mittlerweile gibt es wieder viele Events und wir haben schon viele Anfragen für kommendes Jahr. Bei der Auslastung haben wir die gesetzten Ziele erreicht, insbesondere im Winter. Im Sommer könnte es noch etwas besser werden. Insgesamt sind wir also mit dem ersten Jahr sehr zufrieden.

Wie sieht es für diesen Winter aus? Hat sich der Tourismus nach der Pandemie erholt?

Für den Winter sieht es sehr gut aus, insbesondere im «Frutt Mountain Resort». Wir stellen aber fest, dass die Leute generell kurzfristiger buchen. Und Gäste in 5-Sterne-Hotels sind diesbezüglich noch etwas spontaner. Der Tourismus ist auf gutem Weg, hat sich aber noch nicht auf den Stand von vor 2019 erholt. Es ist schwierig, eine Prognose abzugeben, die geopolitischen Vorgänge werden weiterhin einen grossen Einfluss haben.

Ferien in der Schweiz sind für Ausländer wegen des Frankenkurses teurer geworden. Spüren Sie das bereits?

Natürlich kostet es für Touristen mehr in der Schweiz. Momentan ist das für uns – im Gegensatz zu anderen Branchen – noch kein Problem. Umso wichtiger ist eine hohe Servicequalität in allen Bereichen. Würde der Franken weiter steigen, könnte es aber schon schwieriger werden.

Alle klagen über den Fachkräftemangel, insbesondere in der Gastronomie und Hotellerie. Wegen Personalmangel werden sogar Angebote ausgedünnt. Wie ist das bei Ihnen im gehobenen Segment?

Der Markt ist tatsächlich ausgetrocknet, auch in unserem Segment. Manchmal können wir davon profitieren, dass Kempinski eine grosse Gruppe ist und es immer wieder Mitarbeitende gibt, die innerhalb des Unternehmens wechseln. In der Pandemiezeit haben aber viele Leute Neues entdeckt und quasi den «Reset-Button» gedrückt. Wir hatten aber immer genug Personal und mussten nichts schliessen oder Angebote reduzieren. Am schwierigsten war es etwa im Januar, weil immer wieder Kolleginnen und Kollegen ausgefallen sind, die in Quarantäne oder Isolation mussten. Aber ich bin stolz, wie das Team das gemeistert hat, die Gäste haben davon nichts gemerkt. Wir suchen aber für beide Häuser für den Winter noch 10 bis 20 Mitarbeitende.

Sie haben einen ersten Winter hinter sich gebracht. Wie hat sich das Gebäude bewährt? Es dürfte ja nicht so einfach sein, ein so grosses Gebäude mit derart vielen Bereichen klimatechnisch zu bewirtschaften.

Das war kein Problem. Die Unternehmer haben wirklich ein tolles Haus im Minergie-Standard gebaut. Wir haben keine Klimaanlage, für die Kühlung verwenden wir Grundwasser, für Wärme sind wir ans Fernwärmenetz Engelberg angeschlossen. Im «Frutt Mountain Resort» wird Wärmepumpe-Technologie mit Seewasser eingesetzt.

Machen Ihnen die steigenden Energiepreise Sorgen?

Beim Bau des «Kempinski Palace Engelberg» hat man wirklich an alles gedacht. Wir haben einen minimalen Energieverbrauch. Beispielsweise sind nur LED-Lichtquellen im Einsatz. Wir beschäftigen uns schon seit Längerem vertieft mit verschiedenen Nachhaltigkeitsthematiken. Selbstverständlich machen wir uns aktuell Gedanken über die möglichen Auswirkungen der angespannten Lage auf dem Strommarkt – und im Energiesektor im Allgemeinen – auf unser Hotel.

Haben Sie sich Gedanken gemacht, was passiert, wenn es gar eine Strommangellage gibt?

Natürlich haben wir uns das überlegt und ein entsprechendes Konzept mit unterschiedlichen Massnahmen erarbeitet. Beispielsweise würden wir die Aussenbeleuchtung reduzieren oder den Sauna- und Wellnessbetrieb anpassen. Es gibt Hinweise für die Gäste, zum Beispiel die Fenster nicht die ganze Nacht offen zu lassen, oder die Treppen zu benutzen und weniger Lift zu fahren. Ich bin überzeugt, dass die Schweiz auch eine solche Krise gut meistern wird. Die Regierung hat sich schon während der Pandemie gut verhalten und die Bevölkerung geschützt. Wenn es Vorschriften vom Bund oder Kanton gibt, werden wir diese selbstverständlich umsetzen.

