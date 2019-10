Die Stanser Firma wurde bei den Swiss Print Awards in zwei Kategorien ausgezeichnet.

Die Stanser Firma wurde bei den Swiss Print Awards in zwei Kategorien ausgezeichnet.

Engelberger Druck holt Gold und Silber Die Stanser Firma wurde bei den Swiss Print Awards in zwei Kategorien ausgezeichnet.

Edi Engelberger (l.) und Sandro Blättler. (Bild: PD)

(pd/mu) Bei den Swiss Print Awards, die kürzlich in Zürich verliehen worden sind, gewann die Engelberger Druck AG in der Kategorie «Publications» sowohl Gold als auch Silber. Gold erhielt das Stanser Unternehmen laut einer Medienmitteilung für den Ringier-Geschäftsbericht 2017. Für eine ungewöhnlich gestaltete Diplompublikation im Masterstudiengang Transdisziplinarität konnte die Firma darüber hinaus den Swiss Print Award in Silber abräumen.

«Diese zwei Auszeichnungen sind eine Anerkennung unserer täglichen Arbeit. Wir sind stolz auf den Einsatz und auf das Know-how unserer Mitarbeiter», wird Edi Engelberger, Inhaber des Nidwaldner Familienunternehmens, in der Mitteilung zitiert.