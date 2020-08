Engelberger Traditionsfirma greift auf fast ein Jahrhundert Erfahrung zurück Wer in der Firma Gebrüder Odermatt AG arbeitet, darf keine Höhenangst haben: Sie baut und saniert Seilbahnen. Ruedi Wechsler 03.08.2020, 19.37 Uhr

Adi Odermatt (links) und Ueli Mathis beim Fräsen. Bild: Ruedi Wechsler, Engelberg, 22. Juli 2020

1928 zog Josef Odermatt nach Engelberg und eröffnete einen eigenen Schlossereibetrieb mit Schwerpunkt Seilbahnbau. Während der Kriegsjahre (1939 – 1945) wurde zusätzlich zum Seilbahnbau eine Tochterfirma mit der Firmenbezeichnung Josef Odermatt Unternehmung für Holzgewinn gegründet. Diese Tochterfirma führte während fünf Jahren im Kanton Graubünden Holzschläge mit Abtransport über Seilbahnen aus. Zu Kriegsende wurde die Firma in Josef Odermatt & Söhne umgewandelt und 1958 entstand die Firma Gebrüder Odermatt AG, welche noch heute diesen Namen in der dritten Generation trägt. Diese Firma baute 1964 beispielsweise die Materialseilbahn zur Errichtung der Titlisbahn. In den folgenden Jahrzehnten realisierte sie Personen- und Materialseilbahnen in mehreren Kantonen.

Auch heute werden noch Kleinseilbahnen gebaut und saniert. Hydraulisch angetriebene Seilwinden sind inzwischen dazugekommen. In den letzten Jahren hat sich das Geschäft vermehrt auf Stahlbau, Montagen von Stahlbauten, Schlosserei und Metallbauarbeiten spezialisiert. Es werden Schneefräsen fabriziert und Landwirtschaftsfahrzeuge repariert.

Verifizierung macht das Leben schwer

Den Betrieb führen heute Martin und sein Cousin Adi Odermatt. Heute sei der Seilbahnbau wegen der Verifizierung ins Stocken geraten, sagt Adi Odermatt stirnrunzelnd. Grund dafür sei die EU-Norm. «Die Seilbahnen werden dies zu spüren bekommen. Bei einem Bremsaggregat, das die ganze Anlage überwacht und bremst, kostet die Verifizierung 3000 Franken. Das kann heute fast niemand mehr stemmen und steht in keinem Verhältnis», sagt er. Die Fürenalpbahn benötigt nach 40 Jahren einen Umbau. Diesen darf die Firma Odermatt im Herbst ausführen. Ein Paradebeispiel, wie es gehen kann, sei die Spisbahn. Dank des neuen Vereins Kleinseilbahnen und des unermüdlichen Einsatzes von Ueli Schmitter und Reto Canale konnte die Luftseilbahn Fell – Spis in Oberrickenbach kürzlich saniert werden.

Robi Tschümperlin bei den Schweissarbeiten. Bild: Ruedi Wechsler, Engelberg, 22. Juli 2020

Auch an dieser Anlage konnte die Firma Odermatt diverse Arbeiten ausführen. Die Normen des Konkordates hätten ja in den letzten 60 Jahren funktioniert und man müsse das Rad nicht neu erfinden. Es stünden aber so viele sanierungsbedürftige Seilbahnen auf der Liste, so Adi. «Die CEN-Norm ist eine europäische Seilbahnnorm. Ob sie nun zwei oder hundert Personen transportiert – es gibt keine Abweichung. Die Norm wurde in Deutschland erfunden und die Schweiz hätte sie gar nie übernehmen dürfen», so Adi Odermatt. Man habe geglaubt, die Norm sei das Gelbe vom Ei und habe nicht überlegt, welche negativen Folgen die Norm für die kleinen Seilbahnen, die Alpen und den Tourismus in unserem Land haben werde. «Sobald diese Norm wegfällt, geht es wieder aufwärts», so Odermatt. Hektisch sei es für die Firma nach dem Hochwasser vor genau 15 Jahren geworden. Dabei wurde die Aaschlucht von Engelberg talwärts total verwüstet. Jetzt ist sie nicht wiederzuerkennen: Einen grossen Anteil daran, dass sie heute von vielen Wanderern und Bikern sehr geschätzt wird, hat die Firma Gebr. Odermatt. In kurzer Zeit entstanden in deren Werkstatt vier Hängebrücken und fünf Fussgehstege.

Projekte der Titlisbahn stossen immer auf Kritik

Die Idee des Grossprojektes auf dem Titlis findet Odermatt gut. Über die Ausführung könne man diskutieren. «Ich würde mehr Volumen geben, um es besser nutzen zu können», sagt er. Wen störe das dort oben schon? Er favorisiere einen solchen Ausbau im Gebirge gegenüber Überbauungen im Tal. Vor allem Montagearbeiten sollten für die traditionsreiche Firma an diesem Megaprojekt möglich sein. «Die Titlisbahn stösst bei jedem Projekt auf Widerstand, selbst beim Bepflanzen eines Baumes gibt es Gegner», meint Odermatt etwas nachdenklich.

Aktuell arbeiten acht Angestellte im Betrieb. Den Fachkräftemangel spüren auch die Odermatts. Die Lehrstelle zum Polymechaniker sei schon länger erfolglos ausgeschrieben. «Im Betrieb sind Allrounder gefragt und Höhenangst geht gar nicht», ergänzt Adi Odermatt. Der Betrieb schaue aber optimistisch in die Zukunft: Die vierte Generation stehe mit Sohn Arnold und dem Junior Seppi von Cousin Martin schon bereit.