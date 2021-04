Ennetbürgen Abgestimmt wird an der Urne Die Bürgerinnen und Bürger müssen auf die Gemeindeversammlungen verzichten und stattdessen ihren Willen an Urnenabstimmungen bekunden. 11.04.2021, 13.43 Uhr

Das Gemeindehaus Ennetbürgen.

Bild: Matthias Piazza (Ennetbürgen, 15. Juni 2020)

(unp) Gemeinderat und Kirchenrat von Ennetbürgen haben die für den 21. Mai 2021 vorgesehenen Gemeindeversammlungen abgesagt. Für die Beschlüsse über die traktandierten Geschäfte wurde stattdessen für den 13. Juni 2021 eine Urnenabstimmung angesetzt. Die Absage werde als Ausnahme angesehen, grundsätzlich wolle man in Zukunft an der Durchführung von Gemeindeversammlungen festhalten, heisst es in einer Mitteilung der Gemeinde.