Ennetbürgen Adventsfenster sorgen für weihnachtliche Stimmung: Eine Frau bastelt seit Jahren – und hat sich ein besonderes Datum reserviert Bis zum 6. Januar leuchten die Adventsfenster. Die kreativen Ennetbürgerinnen und Ennetbürger scheuen keinen Aufwand. Sepp Odermatt 15.12.2020, 16.00 Uhr

Auch in diesem Jahr können in verschiedenen Gemeinden wunderschöne Adventsfenster betrachtet werden. So auch in Ennetbürgen, wo neben dem Laternenweg vom 1. Dezember 2020 bis 6. Januar 2021 kunstvoll gestaltete Fenster eine angenehme Wärme ausstrahlen.