Abstimmung: Ennetbürgen sagt Ja zu Kostenbeteiligung an der ARA

Ennetbürgen Alle vier Gemeinden bekennen sich zu den ARA-Plänen Mit Ennetbürgen hat auch die letzte der vier beteiligten Gemeinden der Sanierung und Erweiterung der Abwasserreinigungsanlage Aumühle zugestimmt. Matthias Piazza 13.06.2021, 14.27 Uhr

Die Ara Aumühle in Buochs. Bild: Urs Hanhart (6. Mai 2021)

Mit einem Ja-Stimmen-Anteil von 93,8 Prozent (2'013 Ja zu 133 Nein) stimmten die Ennetbürger am Sonntag klar ihrem Anteil von 2,01 Millionen Franken für die Sanierung und Erweiterung der ARA Aumühle in Buochs zu. Damit haben sämtliche vier Gemeinden, die ihr Abwasser in der Buochser Abwasserreinigungsanlage (ARA) reinigen lassen, ihren Segen für das 7,13-Millionen-Projekt gegeben. Die anderen drei Gemeinden genehmigten ihren Anteil, der sich nach dem verrechneten Frischwasserbedarf richtet, an ihren Gemeindeversammlungen. Die Buochser stimmten ihrem Anteil von 2,77 Millionen am 18. Mai zu. Die Emmetter genehmigten ihren Beitrag von 0,72 Millionen am 27. Mai, die Beckenrieder jenen von 1,62 Millionen einen Tag später.