Hansruedi Röthlisberger züchtet Kaninchen in Ennetbürgen

Ennetbürgen An Ostern hat Hansruedi Röthlisberger immer junge Kaninchen im Stall Die Kaninchenzucht wurde dem heute 66-Jährigen gewissermassen in die Wiege gelegt und war ihm auch während seiner Zeit als Polizist eine Stütze nach schwierigen Einsätzen. Carmen Epp Jetzt kommentieren 15.04.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Hansruedi Röthlisberger mit seinen Thüringerkaninchen. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 7. April 2022)

Hansruedi Röthlisberger fährt täglich von seinem Wohnsitz in Buochs nach Ennetbürgen zum See. Nicht, um zu schwimmen, oder wegen der schönen Aussicht. Der Grund für Röthlisbergers Besuche hat weiches, bräunliches Fell und lange Ohren. In einem Schopf gegenüber dem Seeufer hält der 66-Jährige Kaninchen der Rasse Thüringer.

Als Röthlisberger den Schopf betritt, wird schnell deutlich: Die Kaninchen – aktuell acht Zucht- und 24 Jungtiere – kennen ihren Besitzer. Neugierig kommen sie hervor, stellen ihre Ohren und schnuppern mit ihren weichen Nasen durchs Gitter. Dieses Zutrauen kommt nicht von ungefähr: Mit mehr als 50 Jahren Erfahrung als Kaninchenzüchter weiss Röthlisberger, was die Langohren brauchen. «Die Kaninchen geben im Gegenzug auch mir viel», sagt er. Gerade während seiner 40-jährigen Berufstätigkeit bei der Kantonspolizei Nidwalden sei ihm sein Hobby eine grosse Stütze gewesen:

«Nach einem struben Ereignis im Job verbrachte ich gerne mal etwas länger Zeit bei meinen Kaninchen. Das half mir beim Abschalten und der Verarbeitung.»

An Ostern für Kaninchen werben

Umso mehr freue es ihn, wenn er auch andere für die Langohren begeistern kann. Auch wenn sich der als Osterhase bekannte Feldhase vom Kaninchen deutlicher unterscheidet als gemeinhin angenommen (siehe Kasten), sieht Röthlisberger die Osterzeit auch als Werbung für seine Lieblinge. So sind traditionell am Karsamstag ein Teil seiner Tiere bei der Gärtnerei Kuster in Stans zu Gast. «Und auch für die Zucht gehört Ostern zu den Meilensteinen im Jahr», erklärt Röthlisberger. Da an Ostern der Frühling, das Leben und die Fruchtbarkeit gefeiert werde, gehöre es dazu, zu dieser Zeit auch Jungtiere im Stall zu haben.

Langohr ist nicht gleich Langohr Auch wenn Kaninchen gemeinhin als «Hasen» bezeichnet werden und gerade als Ostern auch als Osterhasen erkannt werden, so handelt es sich um zwei verschiedene Gattungen, die sich auch sonst stark unterscheiden. So ist der Feldhase gross und schlank mit langen, kräftigen Hinterläufen, während Kaninchen eher klein und rundlich sind. Ausserdem weisen die beiden Gattungen unterschiedliche Chromosomenpaare auf, sodass ein Kaninchen nicht mit einem Feldhasen verpaart werden kann. Der Unterschied wird bereits bei der Geburt deutlich: Während Kaninchen nach 30 Tagen Tragezeit nackt und blind zur Welt kommen, werden Feldhasen nach 42 Tagen sehend und behaart geboren. Hansruedi Röthlisberger züchtet Kaninchen der Rasse Thüringer. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 7. April 2022) 17 von 42 Rassen werden in Nidwalden gezüchtet Hauskaninchen, die vom Wildkaninchen abstammen, gibt es in zahlreichen Rassen, wovon über 40 in der Schweiz anerkannt sind und die es wiederum in verschiedenen Farbenschlägen gibt. Im Kaninchenzüchterverband Nidwalden, dem Hansruedi Röthlisberger als Präsident vorsteht, züchten aktuell 37 Aktivmitglieder 17 Rassen in verschiedenen Farbschlägen. Weitere Infos unter: www.kzv-nidwalden.ch. (eca)

Damit schlägt der Kaninchenzüchter zwei Fliegen mit einer Klappe: Zum einen kann er so an der Ausstellungssaison im Winter hoffentlich vielversprechenden Nachwuchs präsentieren. Zum anderen könne man Familien, die sich an Ostern für eigene Kaninchen interessieren, gleich auch herzige Jungtiere vorstellen. Dabei steht Röthlisberger aber das Wohl der Tiere im Vordergrund:

«Wer ein Haustier zum Spielen und für auf den Schoss sucht, bei dem werden Kaninchen als Nestflüchter nicht glücklich.»

Deshalb vermittelt er seine Jungtiere nur an artgerechte Plätze mit Auslauf.

Hansruedi Röthlisberger ist die Liebe zu seinen Kaninchen anzusehen. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 7. April 2022)

Die Liebe zu Kaninchen wurde Röthlisberger gewissermassen in die Wiege gelegt. Bereits sein Vater hatte immer Kaninchen gehalten. Als er Ende der 1960er-Jahre die Sek-Prüfung bestand, habe er sich statt eines Velos – wie es eigentlich Brauch war – einen Hasenstall gewünscht, erinnert sich Röthlisberger. Daraufhin trat er 1971 als Neuzüchter dem Kaninchenzüchterverein Nidwalden bei, den er heute seit sechs Jahren präsidiert.

Kaninchenfleisch zu schade für Ragout

Angefangen mit der Rasse Champagne-Silber, wechselte er vor 30 Jahren zu den Thüringerkaninchen. Als Grund nennt Röthlisberger das Gewicht der Tiere. Die Kaninchen seiner ersten Rasse ergaben 2,5 Kilogramm Schlachtfleisch – zu viel für seine Bedürfnisse. Das Schlachtgewicht der Thüringerkaninchen beträgt maximal 2 Kilogramm, was ideal zum Verwerten sei. Denn auch wenn Röthlisberger seine Tiere liebt und mit der Zucht den Rassestandard und damit die genetische Vielfalt der Rasse aufrechterhalten will, so sind sie am Ende immer auch Nutztiere.

Früher sei Kaninchenfleisch fast ausschliesslich für Hasenpfeffer oder als Ragout verwendet worden, erinnert sich Röthlisberger. «Dabei ist das zarte und saftige Fleisch eigentlich viel zu schade dafür.» Schliesslich sei es besonders reich an Vitamin E und B und habe von allen Fleischsorten den höchsten Eiweissgehalt. Nachdem er die Tiere in einer Metzgerei schlachten lässt, verarbeitet er die Stücke weiter, um sie schliesslich selber zu verwerten oder im Freundeskreis zu verkaufen.

«Von den Beinen über Gehacktes bis hin zum Hasenhamburger ist das Fleisch meiner Tiere beliebt.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen