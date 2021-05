Ennetbürgen Der alte Hotel-Pioniergeist lebt in der Honegg weiter Vor 115 Jahren eröffnete Emil Durrer das Hotel Honegg mit 72 Gästebetten. Vor zehn Jahren wurde dem Traditionshaus ein neuer Geist eingehaucht. Seitdem entdecken wieder Gäste aus aller Welt die Honegg. Christoph Näpflin 06.05.2021, 17.56 Uhr

Ein Bild aus den Anfängen des Hotels Honegg. Bild: PD

Der Kernser Emil Durrer kaufte im Jahr 1904 eine grosse Landfläche in der Unterhonegg in Ennetbürgen, um an dieser einmalig schönen Lage ein Hotel zu bauen. Sein Onkel und Taufpate war der legendäre Hotelunternehmer und Bergbahnerbauer Franz Josef Bucher-Durrer. Bei ihm auf dem Bürgenstock erlernte der junge Emil Durrer sein Hotelhandwerk. Im Jahr 1906 eröffnete er sein eigenes Hotel Honegg mit 72 Gästebetten und einer Handvoll Angestellten.