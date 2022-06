Die Aufbauarbeiten fürs Isaf in Buochs laufen auf Hochtouren

Ennetbürgen «Niemand soll lange anstehen müssen für ein Bier oder das WC»: Materialschlacht für ein gelungenes Schwing- und Älplerfest Die Aufbauarbeiten für das Innerschweizer Schwing- und Älplerfest (ISAF) sind in der heissen Phase. Und eigentlich nie fertig. Wir haben dem Bauchef bei den Vorbereitungen über die Schulter geschaut. Matthias Piazza Jetzt kommentieren 29.06.2022, 05.00 Uhr

In der Herdern in Ennetbürgen entsteht ein Schwingerdorf. Die Tribüne für 7500 Zuschauerinnen und Zuschauer steht bereits. Das Sägemehl ist auch bereit, dank zweimal Wässern täglich ist es im optimalen Zustand, nicht zu weich und nicht zu hart. An diesem Dienstagvormittag wird gerade der Brunnen samt Wasseranschluss in der Arena eingebaut.