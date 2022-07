Familientag am Innerschweizer Schwingfest in Ennetbürgen

Ennetbürgen Flugshow und Jungschwinger locken viel Publikum an Am Familientag am Samstag wurde in Ennetbürgen Klein und Gross ein attraktives Programm geboten. Höhepunkt war die spektakuläre Airshow des PC-7-Teams. Urs Hanhart Jetzt kommentieren 03.07.2022, 11.42 Uhr

Am Tag vor dem Innerschweizer Schwingfest tummelten sich bei perfektem Sommerwetter bereits Tausende Besucherinnen und Besucher auf dem weitläufigen Festareal in Ennetbürgen. Ein Blick auf die Autonummern der parkierten Fahrzeuge zeigte, dass Leute aus der ganzen Schweiz und zum Teil sogar aus dem nahen Ausland zugegen waren. Der am Samstag durchgeführte Familientag gehörte zum bunten Rahmenprogramm des Grossanlasses, für das kein Eintritt bezahlt werden musste.

Ein regelrechter Grossandrang herrschte bei den Attraktionen für die jüngsten Besucherinnen. Ganz viele nutzten die Gelegenheit, sich im Gumpischloss so richtig auszutoben. Auf dem eigens installierten Pumptrack wurde es teilweise recht eng, weil viele BMX- und Trottinettfahrer gleichzeitig ihre Runden drehen wollten.

Nach dem Mittag folgten die Höhepunkte Schlag auf Schlag. Bei der Autogrammstunde mit den beiden Skistars Andrea Ellenberger und Reto Schmidiger sowie den Schwinger-Grössen Benji von Ah und Lukas Bernhard standen die Leute Schlange, um eine Autogrammkarte zu ergattern. Auch die Show von Magier Bindli, der unter anderem eine zuvor von einer Zuschauerin unterschriebene Zehnernote in eine Zitrone zauberte, lockte viel Publikum an.

Das PC-7-Team zeigte am Familientag eine spektakuläre Show. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 2. Juli 2022)

Airshow sogt für viel Nervenkitzel

Wie ein roter Faden zog sich das «Buäbäschwinget» durch den ganzen Tag, wobei die rund 250 Aktiven in der Raiffeisen-Arena antreten durften. Der Urner Valentin Arnold aus Flüelen sprach wohl allen Teilnehmern aus dem Herzen, indem er sagte:

«Ich finde es sehr schön, dass wir in einem so riesigen Stadion schwingen dürfen. Es hat viel mehr Zuschauer als sonst. Die Ambiance ist super.»

Eine der vier Tribünen war für Zaungäste geöffnet, und sie war beinahe voll besetzt. Um 15 Uhr wurden die Kämpfe im Sägemehl für rund 20 Minuten unterbrochen. Dies aus gutem Grund, schauten doch ohnehin alle Anwesenden gen Himmel. Angesagt war eine atemberaubende Airshow des PC-7-Teams. Die neun Piloten warteten mit spektakulären Formationsflügen und Manövern auf. Unter anderem zeichneten sie sogar ein Herz in den makellos stahlblauen Himmel über Nidwalden. Zum Abschluss des unbestrittenen Highlights des Tages gab es noch einen Formationsflug in Form eines Schweizerkreuzes und eine Finale-grande-Figur, bei der alle Flieger urplötzlich in verschiedene Richtungen ausschwärmten.

Die Jungschwinger legten sich mächtig ins Zeug. Bild: Urs Hanhart (Ennetbürgen, 2. Juli 2022)

Ob- und Nidwaldner holen drei Kategoriensiege

Beim «Buebäschwinget» zeigten sich die Ob- und Nidwaldner Jungschwinger von ihrer besten Seite. In der obersten Kategorie (Jahrgänge 2007/08) riss sich der Melchtaler Lukas Rohrer den Tagessieg in eindrücklicher Manier unter den Nagel. Er gewann alle sechs Gänge. Gar für einen einheimischen Triumph sorgte der Ennetbürger Ruedi Barmettler in der Kategorie der Jahrgänge 2011 und 2012. Bei den Jahrgängen 2013 und 2014 setzte sich Leandro Bulgheroni aus Alpnachstad durch. Einzig in der Kategorie der Jahrgänge 2009 und 2010 gab es keinen Ob- oder Nidwaldner Sieger. Dort konnte sich der Schwyzer André Reichmuth den ersten Platz sichern.

