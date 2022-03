Ennetbürgen: Gemeinde- und Kirchenräte in stiller Wahl gewählt

Ennetbürgen Gemeinderäte und Kirchenräte werden in stiller Wahl gewählt Im Ennetbürger Gemeinderat gibt es keine Veränderungen. Die fünf Bisherigen sind die einzigen Kandidierenden. 29.03.2022, 17.04 Uhr

In der Gemeinde Ennetbürgen kommt es für Gemeinderat und Kirchenrat zu stillen Wahlen. Bis am Montag seien nicht mehr Wahlvorschläge eingegangen, als Sitze zu besetzen sind, teilt die Gemeinde mit. Der Wahlgang vom 15. Mai entfällt damit.

Gemeindepräsident bleibt somit für zwei weitere Jahre Viktor Eiholzer (1957, FDP). Gemeindevizepräsident ist weiterhin Toni Odermatt (1960) von der Mitte. Er wird für zwei weitere Jahre als Vizepräsident gewählt, für vier weitere Jahre als Gemeinderat. Die weiteren Gemeinderäte für die kommenden vier Jahre sind Katja Durrer (1982, Die Mitte, bisher), Daniela Lüthi (1966, FDP, bisher) und Andreas Zimmermann (1981, parteilos, bisher).

Neuzugang im Kirchenrat

Im Kirchenrat der römisch-katholischen Kirchgemeinde bleibt Theo Küchler Kirchenratspräsident für weitere zwei Jahre. Als Vizepräsident wird neu Jörg Näpflin amten, der zugleich für vier weitere Jahre in den Kirchenrat gewählt wird, ebenso wie Roger Zimmermann (neu). Für zwei weitere Jahre in den Kirchenrat gewählt ist nebst Theo Küchler auch Maya Küttel. Der Amtsantritt der neu zusammengesetzten Räte wird am 1. Juli erfolgen. (lur)