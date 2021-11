Wann sollen die Ennetbürger Kirchenglocken läuten?

Ennetbürgen Wann sollen die Kirchenglocken läuten? Die Ennetbürger Kirchenglocken Kirchenglocken läuten das Morgengebet um 5 Uhr. Jene in Buochs eine Stunde später. Das irritiert. Nun holt der Kirchenrat an der nächsten Versammlung die Meinung der Bevölkerung ein. Matthias Piazza 22.11.2021, 17.04 Uhr

Die Ennetbürger Pfarrkirche läutet um 5 Uhr. Dieser Zeitpunkt steht nun zur Debatte. Bild: Nidwaldner Zeitung (9. Januar 2019)

Die Buochser haben ihr Glockengeläut mit dem Termin des Morgengebetes angepasst. Dort läuten die Glocken nun um 6 Uhr. Ennetbürger, welche in Hörweite beider Kirchenglocken wohnen, werden so gleich zweimal von den Glocken geweckt – um 5 und 6 Uhr. «Zum doppelten Glockengeläut gingen bei uns vereinzelte Rückmeldungen von Ennetbürgern ein», erzählte Kirchenratspräsident Theo Küchler an der Ennetbürger Kirchgemeindeversammlung vom Freitag. Da der Kirchenrat nicht befugt sei, die Glockenzeiten von sich aus anzupassen, wolle er die Meinung der Kirchenbürger einholen. An der nächsten Kirchgemeindeversammlung, die am 20. Mai nächsten Jahres geplant ist, sollen sich die Ennetbürger dazu äussern können.