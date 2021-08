Ennetbürgen Gemeinsam Traditionen pflegen: Nidwaldner Ländlertag wird zum Musikerlebnis Im Rahmen eines Freiluftkonzerts war es nach zweimaligem Verschieben möglich, den Volksmusik-Anlass durchzuführen. Otmar Näpflin 18.08.2021, 16.51 Uhr

Urchige Alphorntöne trug das Alphornquartett «Niduri» vor. Feine Jodlerchoscht bot das Duett Husistein-Flüeler mit Begleiter Kevin Amstutz dar. Bild: Otmar Näpflin (Ennetbürgen,

14. August 2021)

Diese Veranstaltung hat die Nidwaldner Volksmusikszene regelrecht herbeigesehnt: Der Nidwaldner Ländlertag. Mit der coronakonformen Durchführung des Anlasses ist ein grosses Stück Normalität im Unterhaltungsbereich zurückgekehrt. «Nur ganz so einfach war es nicht», erzählt Dani Christen vom Organisationskomitee und sagt weiter: «Wir waren uns ganz klar bewusst, dass der Ländlerabig 2021 in seiner bisherigen Art nicht stattfinden konnte. Und nach zweimaligem Verschieben fragten wir uns, wie es weitergehen soll.» Es sei in zweifacher Hinsicht kein leichtes Unterfangen gewesen, sagte er und meinte ergänzend. «Den Musikanten fehlten die Auftritte.»