Ennetbürgen Genossenkorporation bewilligt neues Alterszentrum Die Altersstiftung kann 4100 Quadratmeter Land im Baurecht für die Erstellung eines Alterszentrums nutzen. Die Liegenschaft Etschenried kann zudem künftig in Form des Baurechts anstelle einer klassischen Pacht abgegeben werden. 12.04.2022, 16.54 Uhr

An der Versammlung der Genossenkorporation Ennetbürgen wurden vor kurzem neben den Bestätigungswahlen verschiedene Sachgeschäfte behandelt. Dabei seien «bedeutende Entscheidungen für die Zukunft gefällt» worden, wie es in einer Mitteilung heisst. 207 Personen waren am Anlass mit dabei.