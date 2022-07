Ennetbürgen In ihren 102 Jahren überlebte Lotti Odermatt den Zweiten Weltkrieg – und einen Brand in Hergiswil Lotti Odermatt feiert am 19. Juli ihren 102. Geburtstag. Sie blickt auf ein bewegtes Leben zurück. Ruedi Wechsler Jetzt kommentieren 19.07.2022, 05.00 Uhr

Exklusiv für Abonnenten

Seit zweieinhalb Jahren lebt Lotti Odermatt in der «Heimet am Bach» in Ennetbürgen. Ihr 102-jähriges Leben umfasst eine Flucht aus Deutschland und einen Hausbrand in Hergiswil, bei dem sie dem Tod nur ganz knapp von der Schippe sprang. Ihr Schwiegervater wanderte Ende des 19. Jahrhunderts aus der Schweiz nach Deutschland aus und ihr künftiger Mann Werner wurde in Thüringen geboren.

Lotti Odermatt in der «Heimet am Bach». Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 14. Juli 2022)

Während des Zweiten Weltkriegs wohnte das Ehepaar Odermatt in Merseburg – das liegt in Sachsen zwischen Halle und Leipzig. Mit Baby Christel suchte Charlotte Odermatt 1944 mehrfach Schutz im Luftschutzkeller. Als sie diesen verliessen, war alles zerbombt. Die junge Familie löste ein Bahnticket nach Schaffhausen. Mit dabei: einige Habseligkeiten, der Kinderwagen und ein Anzug des Mannes.

Dokumente aus dem Zweiten Weltkrieg. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 14. Juli 2022)

Anstellung bei der Stanserhorn-Bahn

Bei der Ankunft blieben der Anzug und die Räder des Wagens unauffindbar. Den ersten Unterschlupf fanden sie im Bürgerheim in Stans und wenig später bezogen sie eine kleine Wohnung in Dallenwil, der Heimatgemeinde des Schwiegervaters. Zunächst vermittelte ein Bekannter für ihren Mann bei der Stanserhorn-Standseilbahn eine Arbeitsstelle, da Werner in Deutschland als Tramführer arbeitete. Ausgerechnet zu dieser Zeit stellte die Bahn auf Sommerbetrieb um. Aber Werner fand trotzdem eine Anstellung in der Glashütte in Hergiswil und er radelte jeden Tag zur Arbeit.

Charlotte folgte ihm, da sie fast zur gleichen Zeit ein Inserat entdeckte. Dort war zu lesen: gesucht – Servier-/Aushilfsserviertochter und Küchenhilfe. Um den Arbeitsweg zu verkürzen, zügelte die Familie in eines der ältesten Gebäude von Hergiswil am Zrotzenhostettli. 1964 erschütterte ein Brand das Quartier und erfasste die Familie mit voller Wucht.

Fotografie des Brandes in Hergiswil. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 14. Juli 2022)

Rettung über die Leiter

Herr Moll, der Besitzer des Restaurants Löwen, rettete dabei ihr Leben. Ein von Charlotte Odermatt fein säuberlich aufbewahrter Zeitungsausschnitt hält die dramatischen Szenen mit dem Zitat von Moll fest: «Auf schnellstem Weg holte ich eine Leiter und so konnte ich vier bis fünf Personen das Leben retten. Ich versuchte, an der Ost- und Westfassade die Leiter anzustellen, und konnte durch mein sofortiges Handeln ein Ehepaar sowie Mutter und Tochter dem Flammentod entreissen.» Zum zweiten Mal verliert die Familie beim Brand ihr Hab und Gut. Alles, was übrig blieb, war eine feuerfeste Kassette. Zeitzeugen sind mehrere angesengte Papierreste wie der «Ausweis für Fliegergeschädigte» mit der Aufschrift «Totalschaden», ausgestellt vom Oberbürgermeister nach dem Bombenabwurf.

Der «Ausweis für Fliegergeschädigte» aus dem Zweiten Weltkrieg. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 14. Juli 2022)

Die Familie fand ihr Glück schliesslich in Stansstad. Mit ihrem Mann ist Lotti Odermatt öfters mit Zelt und Auto nach Italien oder Spanien in die Ferien gefahren. Eine Anekdote bleibt unvergessen: «Als wir zur Costa Blanca fahren wollten, hat sich Werner in den Pyrenäen verfahren», erzählt Lotti Odermatt. Ausflüge in den Schwarzwald liebten die beiden besonders. Das Zelt haben sie später verkauft und gegen einen Flug nach Tunesien getauscht. Selbst als ihr Mann ein Bein amputieren lassen musste, gönnten sie sich einen Flug nach Spanien und es habe alles wunderbar funktioniert.

Bis vor wenigen Jahren noch im Altersturnen

Lotti Odermatt – «Charlotte» mag sie nicht besonders – schätzt die Schweiz. Man habe hier alles, wenn das nötige Kleingeld vorhanden sei. Die Pro Senectute erledigt für sie mittlerweile das Finanzielle. Heute bekomme sie kaum noch Besuch, auch wenn einige Gross- und Urenkel in der Umgebung leben. Ihre Tochter Christel ist vor zwei Jahren verstorben. Lotti Odermatt sagt: «Die Jugend von heute ist nicht mit der von früher vergleichbar. Ihr fehlt die Dankbarkeit und Grüssen ist für die meisten ein Fremdwort.»

Bunte Blumensträusse mag Lotti Odermatt gerne, aber Geschenke auf den Geburtstag seien nicht nötig. Gleichwohl hegt sie einen Wunsch und zeigt auf ihre Beine: «Gerne hätte ich sie gesund zurück, kann sie aber nirgends kaufen», fügt sie an. Mit dem Tod beschäftigt sie sich kaum und meint: «Der kommt von ganz allein und da mache ich mir keine Gedanken.» Lotti Odermatt ist dankbar, dass sie das hohe Alter von 102 erreichen darf. Sie besuchte bis vor wenigen Jahren noch das Altersturnen in Stansstad oder ging Schwimmen. Der Alltag in der «Heimet» fällt ihr nicht immer leicht: «Es ist mein neues Zuhause mit liebevollen Menschen, wie den Mitbewohnenden oder dem Personal. Trotzdem holt mich das Heimweh manchmal wieder ein – und ich muss halt schon mit den Hühnern zu Bett.»

0 Kommentare Alle Kommentare anzeigen