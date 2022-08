Schulstart in Nidwalden: Jetzt heisst es wieder «Uifzgi machä»

Ennetbürgen Jetzt heisst es wieder «Uifzgi mache» Die Schule hat auch in Ob- und Nidwalden wieder begonnen. Ein Besuch am Hausaufgaben-Tisch auf dem Buochli in Ennetbürgen. Florian Arnold 22.08.2022, 18.57 Uhr

Ganz so leicht wie vor den Ferien geht das Rechnen nicht von der Hand, Mami Fabienne muss noch etwas helfen. Aber man merkt dem siebenjährigen Lars Zimmermann die Freude an, dass die Schule wieder begonnen hat und er seine Kollegen wieder täglich trifft. Eigentlich hätte er noch gar keine Hausaufgaben, verkündet er – doch ein wenig Repetition vom letzten Schulheft kann nicht schaden. «Wir haben Rüebli geerntet», erzählt Lars stolz von seinem ersten Schultag nach den Sommerferien. Das Gemüse wurde im letzten Schuljahr gesät und gedieh über den Sommer. «Jetzt konnten wir die Rüebli in der Pause essen.» Gespannt waren die Kinder auch, was sich in der «Ferienplaudertasche» der Schulgspänli an Fotos und Gegenständen angesammelt hatte.