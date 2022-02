An der Fasnacht Ennetbürgen kommen die Kinder ins Wettkampffieber

Ennetbürgen Kleine Fasnächtler im Wettkampffieber An der Kinderfasnacht Ennetbürgen konnten sich die Fasnachtsbegeisterten bei verschiedenen Spielen vergnügen. Urs Hanhart 25.02.2022, 18.38 Uhr

Auch Dalmatiner können treffen! Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Farbenprächtiger Gruppenlook. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Es gab eindrückliche Kostüme zu sehen. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Die Kleinen kamen mit tollen Kostümen. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Die «Sunneguugger» sorgten für Lärm. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Auch Guggen traten auf. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Beim Ringwurf war Treffsicherheit gefragt. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Auf dem Schulhausareal tummelten sich Hunderte. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Überraschungsfischen: Was da wohl an der Angel hängt? Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Die Kinder durften auch Traktor fahren. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022) Beim «Heissen Draht» war Geschicklichkeit gefragt. Bild Urs Hanhart (Ennetbürgen, 25. Februar 2022)

Unter dem Motto «Miär fischid mitänand im Gummibärli-Land» ging gestern auf dem Schulhausareal in Ennetbürgen die Kinderfasnacht über die Bühne. Der Event lockte nicht nur Kids in Scharen, sondern auch nicht minder viele Erwachsene an. Hunderte strömten bei zwar recht kühlem, aber trockenem Wetter aufs Festgelände.

Im Zentrum stand am Nachmittag ein Spielparcours, auf dem die Kinder unter anderem ihre Geschicklichkeit und Treffsicherheit unter Beweis stellen konnten. Die Palette reicht vom Büchsen- und Ringwerfen über den «Heissen Draht» sowie die Bonbon-Schleuder bis hin zum Überraschungsfischen und Traktorfahren. Gleich mehrere Guggen sorgten mit ihren Auftritten für gute Laune. Abends kam es an der «Fasnacht zum Birgä» zum traditionellen Einzug des Zunftmeisters.