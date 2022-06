Franz Reiser: Bald organisiert er seine 1000. Wanderung

Ennetbürgen Der Wanderpapst organisiert bereits die 1000. Wanderung – Franz Reiser wurde zum Jubiläum überrascht Wanderpapst Franz Reiser ist ein Phänomen. Zur 1000. organisierten Wanderung schenkte ihm seine treue Wandergruppe ein Holzbänkli. Romano Cuonz Jetzt kommentieren 03.06.2022, 05.00 Uhr

Der ehemalige Bähnler Franz Reiser aus Ennentbürgen ist 80-jährig. Doch dieses Alter würde ihm niemand geben! Genauso wenig wie den Dutzend Wandergefährtinnen und -gefährten, für die er, Woche für Woche, vom Engadin bis in die Romandie, von Schaffhausen bis in den Tessin, bislang genau 999 Wanderungen angeführt hatte. Doch nun stand die 1000. Wanderung an. «Zeit, dass sich der ‹Franz› auch einmal ein wenig Ruhe gönnt!», fand Margrit Indermaur. Und sie meldete sich – samt lustigem Wandertrüppchen – 12 Frauen und Männer um die 80 – in Reisers Garten an der Ennetbürger Alpenstrasse 19 an. Zu einem Besuch samt Umtrunk. Was der Wanderpapst jedoch keinesfalls wissen sollte: Seine Kolleginnen und Kollegen kamen nicht mit leeren Händen.

Zur 1000. Wanderung schenken seine Wandergefährtinnen und -gefährten dem Ennetbürger Wanderpapst Franz Reiser (im Bildvordergrund sitzend) ein Holzbänklein. Bild: Romano Cuonz (Ennentbürgen, 28. Mai 2022)

Als Franz aus dem Haus trat, staunte er nicht schlecht. An einem lauschigen Plätzchen, nahe der Grillstelle, steht ein nigelnagelneues «Holzbänkli» mit der Inschrift: «Potz Tuisig – 1000 x Wandern mit Franz». Margrit Indermaur, die von Anfang an mit dabei war, schwärmt: «Franz besitzt eine Liste mit fast 5000 Wanderungen an verschiedenste Orte.» Heisst: Er hat wohl noch viele Pfeile im Köcher. Und wie funktioniert das Abenteuer? Am Sonntagmorgen studiert Franz Reiser jeweils Wetterberichte im ganzen Land. Dann entscheidet er, in welcher Region seine Schützlinge wohl am ehesten im Trockenen bleiben würden. Reiser:

«Ich besitze sämtliche 25-Tausender- und 50-Tausender- Landeskarten der Schweiz.»

Wenn er sich für eine Route entschieden habe, gebe er die Details zur ausgewählten Wanderung auf alle Handys der Mitglieder durch. Mehr brauche es nicht, sagt er. Weil alle ein Generalabonnement besitzen, reist man individuell oder gemeinsam zum Ausgangspunkt der Wanderung. Zu Beginn, als alle Wandervögel und Vögelein noch jünger waren, wählte Reiser stattlich lange Strecken. «Unter fünf bis oft sogar sechs Stunden am Tag ging es da nicht», sagt ein stolzer Wanderleiter. Doch heute, wo die meisten um die 80 Jahre alt sind, mässigt sich sogar der Mann, der den Jakobsweg abgeschritten und von Stans bis an die Ostsee gewandert ist. «Nun dauern die Wanderungen rund drei bis vier Stunden», sagt er.

Schnaps und Humor aus dem Rucksack

Wer kennt nicht den fröhlichen Wanderleiter Emil Steinberger, der auf der Bühne «Schnaps und Humor aus dem Rucksack» propagierte. Schnaps gehört zwar bei den Ennetbürgern nicht unbedingt zur Standardausrüstung. Humor – und immer auch einen Weissen als Apéro und einen Roten als Gipfelwein – dürfen jedoch nie fehlen. Am Mittag picknickt die Gruppe im Grünen, am Abend versammeln sich all die, die sich trotz zackigem Laufen noch fit fühlen, in irgendeinem Gasthof. «Wenn wir gesund zurück sind, kann auch ich mich entspannen», verrät Franz Reiser. Worauf er besonders stolz ist: Bei nunmehr 1000 Wanderungen gab es nur einen einzigen kleinen Unfall. Eine Frau hatte sich den Arm gebrochen. «Franz Reiser besitzt einen Spürsinn für mögliche Probleme», lobt Andrea Tonella.

«Er plant jede Wanderung so, dass es für Teilnehmerinnen und Teilnehmer, wenn nötig, stets Möglichkeiten (Bahn- oder Postautostationen) zum Abbruch gibt.»

Tonella ist seit 17 Jahren bei der Gruppe. Franz sei ein goldener Typ, seine Ruhe und Besonnenheit seien einzigartig. «Da können noch so viele Züge ausfallen, da kann das Wetter Kapriolen machen, nervös wird er nie», sagt Tonella. Der Ennetbürger kennt nicht nur alle Stationen und Verbindungen, ihm sind auch Hunderte Beizen geläufig, in denen sich seine Gruppe bestimmt wohlfühlt.

Franz Reiser mit seinen Wandergefährtinnen und -gefährten. Bild: Romano Cuonz (Ennentbürgen, 28. Mai 2022)

Ein treuer Begleiter der Truppe ist immer auch der Nidwaldner Fotograf Kari Amstutz. Er eilt einmal weit voraus und bleibt dann wieder zurück. Immer mit dem Ziel, bis zu 150 gute Bilder von den Wandernden und von Landschaften, Pflanzen und Tieren zu haben. «Am Ende des Jahres lade ich dann zu einer Bilderschau, da haben alle ihre helle Freude», sagt Amstutz. Auch Martha Kiefer ist begeistert. Sagt:

«Durch unser Wandergrüppchen fühle ich mich, trotz 76 Jahren, noch immer recht jung.»

Ja, lustige Erlebnisse habe es in 999 Wanderungen viele gegeben. Einmal hätten alle herzlich gelacht, als sie im Tessin im Herbstlaub einen Hang hinunter geschlittert und bis zum Hals im Herbstlaub versunken seien.

Natürlich ging in Reisers Garten – bei Bratwurst und einem Gläschen Roten – sogleich wieder das Rätselraten los: Wohin führt wohl die 1000. Wanderung? Franz Reiser verriet es uns. Kurz und knapp: Von Schuls nach Guarda, Übernachten und dann weiter Richtung Unterengadin. Auf jeden Fall geht das Abenteuer ins zweite Tausend Wanderungen.

