Ennetbürgen MTB-Crack Alessandra Keller erholt sich von Verletzung und nimmt Tokio ins Visier Profibikerin Alessandra Keller (25) hat schon viele tolle Erfolge eingefahren. In diesem Jahr möchte sie nun erstmals olympische Luft schnuppern. Doch zuerst muss sie sich beweisen. Urs Hanhart 06.04.2021, 05.00 Uhr

Es ist ein wunderschöner Frühlingstag. Die Sonne lacht vom makellos blauen Himmel und es ist angenehm warm. Alessandra Keller schwingt sich auf ihr rotes Fully und dreht auf dem Bürgenstock-Trail eine Trainingsrunde. Bei der Kapelle St.Jost legt sie einen kurzen Zwischenhalt ein und verrät: «Der Bürgenstock ist mein Hausberg. Den Trail hier fahre ich sehr gerne. Er gehört zu meinen Lieblingsstrecken. Sie beinhaltet alles, was man sich als Bikerin wünscht: einen knackigen Anstieg und technisch anspruchsvolle Downhillpassagen sowie insbesondere auch eine sehr schöne Aussicht auf den Vierwaldstättersee und die Berge.»

Alessandra Keller beim Training am Bürgenstock. Trotz Verletzung im Januar kann sie wieder in die Pedale treten. Bild: Urs Hanhart (Bürgenstock, 31. März 2021)

In Ob- und Nidwalden verfügt die Ennetbürgerin über ein wahres Trainingseldorado. Sie fährt unter anderem auch gerne in den Gebieten Buochserhorn, Stanserhorn, Klewenalp und Renggpass. Allerdings gibt sie zu bedenken:

«In Bezug auf Bikestrecken gibt es durchaus noch Potenzial. Man könnte noch einiges verbessern.»

Die junge Powerfrau, die dem A-Kader von Swiss Cycling angehört, ist zwar in Nidwalden aufgewachsen, spricht jedoch nicht den kantonstypischen Dialekt. Ihre Erklärung: «Meine Eltern sind Zürcher, sind aber schon früh nach Nidwalden gezogen. Ich sehe mich voll und ganz als Nidwaldnerin. Hier fühle ich mich ausgesprochen wohl, und ich bin meinen Eltern dankbar, dass sie sich für diesen schönen Kanton entschieden haben.»

Alessandra Keller sagt: «Corona verlangte Flexibilität und Anpassungsfähigkeit.» Bild: Urs Hanhart

Keller hat als Kind und Jugendliche zahlreiche Sportarten ausprobiert, wobei die Palette von Leichtathletik, Schwimmen, Langlauf, Biathlon und Schiessen bis hin zu Eishockey reicht. Beim Biken blieb sie schliesslich hängen. «Diese Sportart hat mich Schritt für Schritt gepackt. Mir gefällt, dass man in der Natur ist sowie diese von einer anderen Seite sieht und erlebt. Zudem ist es sehr spannend, im Hinblick auf die Rennen an diversen Details zu feilen», sagt sie. Wenn man auf ihr Pal­ma­rès schaut, hat sich die Ausnahmekönnerin zweifellos für die richtige Sportart entschieden. Seit die Crosscountry-Spezialistin in den Rennzirkus eingestiegen ist, hat sie schon zahlreiche grosse Erfolge eingefahren. So holte sie unter anderem 2018 den Weltmeistertitel in der Kategorie U23 und gewann zuvor WM- und EM-Gold bei den Juniorinnen. Auch im Weltcup der Elitefahrerinnen mischt sie seit geraumer Zeit ganz vorne mit.

Keine Motivationsprobleme durch Corona

Der Ausbruch der Coronapandemie hat 2020 den Wettkampfkalender arg durcheinandergewirbelt. Im Mountainbike gab es im Sommer und Herbst nur wenige Rennen. «Das war eine spezielle Situation. Man brauchte maximale Flexibilität und Anpassungsfähigkeit», sagt Keller, und sie fügt noch an: «Für mich ist die Saison eigentlich ganz gut verlaufen.» Sowohl bei den zwei Weltcup-Rennen, die übrig blieben, als an der WM fuhr sie in die Top Ten. Mit der angesprochenen speziellen Situation kam sie gut zurecht: «Es gab einerseits fast immer gutes Wetter, und wir in der Schweiz durften – im Gegensatz zu anderen Nationen – immer draussen trainieren. Ich habe das Bestmögliche aus der Lage gemacht. Mit Motivationsproblemen hatte ich – trotz der unsicheren Perspektive – eigentlich nie zu kämpfen», erklärt die Innerschweizerin.

Mitten in der Vorbereitung auf die wichtige Olympia-Saison gab es für Keller einen Rückschlag. Im Januar zog sie sich bei einem fatalen Ausrutscher ausserhalb des Sports eine Kreuzband- und Meniskusverletzung zu, die eine Operation erforderte. Mehrere Wochen musste sie an Krücken laufen. «Inzwischen habe ich einen langen Rehaprozess mit viel Arbeit hinter mir», sagt sie und fügt an: «Ich habe zwar einen Trainingsrückstand, bin aber auf einem guten Weg. Mein Ziel ist es, bald wieder Rennen bestreiten zu können.»

Steile Anstiege sind für MTB-Crack Keller kein Problem. Ein E-Bike braucht sie wohl noch lange nicht. Bild: Urs Hanhart

Der Saisoneinstieg ist am 10. April bei einem Rennen im Südtirol geplant. «Ich bin überzeugt, wieder voll bereit zu sein, wenn die wichtigen Wettkämpfe anstehen», so Keller. Ihr grosses Ziel ist es, sich heuer erstmals für die Olympischen Spiele zu qualifizieren. Alles andere als ein leichtes Unterfangen dürfen doch nur drei Schweizerinnen im Crosscountry-Rennen in Tokio antreten. Wegen der enormen Leistungsdichte hierzulande kommen sechs Eidgenossinnen für die drei Startplätze in Frage. Die Entscheidung in Bezug auf das Schweizer Frauen-Olympia-Trio fällt im Mai nach den Weltcup-Rennen in Albstadt und Nove Mesto. «Ich bin zuversichtlich, dass ich es schaffen kann», betont Keller, die sich in der kommenden Saison zudem Podestplätze bei Weltcup-Rennen und eine Top-Fünf-Platzierung an der WM zum Ziel gesetzt hat.

Vier Jahre Pharmazie an der ETH hinter sich

Mittlerweile hat die schnelle Zentralschweizerin – dank einer Spezialregelung für Spitzensportler – bereits mehrere Trainingslager in südlichen Gefilden hinter sich, eines mit dem Thömus RN Swiss Bike Team, für das sie schon seit drei Jahren sehr erfolgreich in die Pedale tritt. Keller absolvierte das Kollegi in Stans und studierte nach einem Zwischenjahr vier Jahre Pharmazie an der ETH. Seit Herbst 2019 hat sie ihr Studium unterbrochen und setzt seither voll auf die Karte Spitzensport, ist also als Profibikerin unterwegs. Ein Leben, das ihr sehr gefällt, sagt sie doch:

«Ich konnte mein Hobby zum Beruf machen. Besser könnte es nicht sein.»

Keller wohnt bei ihren Eltern in Ennetbürgen und wird von ihnen auch unterstützt. In ihren speziellen Beruf investiert sie viel Herzblut und Energie, nimmt sich aber bewusst auch Zeit für anderes, wie sie verrät: «Ich unternehme gerne Ausflüge mit meiner Familie, reise auch sehr gerne, interessiere mich für die Wissenschaft und mache auch sonst allgemein viel Sport, insbesondere Ausdauersportarten wie Joggen und Langlauf.»