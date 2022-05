Ennetbürgen Musikalische Alpengrüsse verschenkt Beim Jodlerabig in Ennetbürgen sorgten die auftretenden Formationen beim Publikum für Begeisterung und Heimatgefühle. Otmar Näpflin 09.05.2022, 16.07 Uhr

Die einheimische Jodlergruppe Alpegruess wartete mit einem gehaltvollen Konzert auf. Die Jodlergruppe Bärgröseli und das Jodlerquartett GlarNi-Kläng leisteten wertvolle Unterstützung. Ihr Jodlerabig vom vergangenen Samstagabend war keineswegs eine supponierte Feuerwehrübung der «Alpegriässler». Ganz im Gegenteil, sie entsprach eher einer «Inspektion», die genau nach Vorgabe von «Kommandant» Urs Röthlisberger verlief. Dabei glänzten die Ennetbürger Jodler mit dem neuen ersten Basssänger Kurt Huber, aber auch durch perfekte Organisation und gepflegte Gesangskultur. Den ersten Farbtupfer setzten sie zum Konzertauftakt mit dem «Bärgfriedäjuiz» von Klaus Rubin. Im Anschluss daran gab Röthlisberger der Hoffnung Ausdruck, dass sich der Bergfriede in dieser Halle niederlassen möge, um in Ruhe und Stille diesen Klängen zu lauschen. Und ergänzend meinte er weiter: «Den sichtbaren Lichtblick, der sich am Jodlerhorizont zeigte, haben wir Anfang Jahr eingefangen, um den heutigen Abend vorzubereiten.» Es war fürwahr ein ehrgeiziges Ziel, wenn man weiss, dass die wöchentliche Probenarbeit erst Mitte Januar wieder aufgenommen werden konnte.