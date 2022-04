Ennetbürgen Nach dem Erfolg im Februar: Ennetbürger Dorfmärcht erhält mehr Marktstände Am Samstag findet in Ennetbürgen der zweite Dorfmärcht dieses Jahres statt. Das Angebot der Produkte, aber auch das Rahmenprogramm selbst, wird sehr vielfältig sein. 28.04.2022, 16.50 Uhr

«Das Echo vom ersten Dorfmärcht Mitte Februar war sehr gross, die Motivation nun umso grösser, den zweiten Dorfmärcht zu organisieren», schreibt die Kulturkommission Ennetbürgen in einer Mitteilung im Hinblick auf den bevorstehenden Dorfmärcht. Ganz nach dem Motto «viuseytig und guäd» sei es gelungen, das Angebot von lokal hergestellten Produkten zu erweitern. Dabei arbeite die Kulturkommission wiederum mit natürlich Nidwalden zusammen. Betriebe und Personen aus Ennetbürgen und Nidwalden werden am Samstag, 30. April, an über 15 Marktständen ihre Milch- und Käseprodukte, Backwaren, Gemüse, Konfi und Sirup, Töpfergegenstände, Floristik, verschiedene Dekorationen und mehr präsentieren und verkaufen. Und auch die Tourismusregion Klewenalp-Vierwaldstättersee wird mit einem Stand vertreten sein.