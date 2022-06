Kick-off des Innerschweizer Schwing- und Älplerfest

Ennetbürgen Nach dem Kick-off steht dem Innerschweizer Schwing- und Älplerfest nichts mehr im Weg Sponsoren und Gabenspender haben sich zur Eröffnung des Innerschweizer Schwing- und Älplerfests auf dem Festgelände getroffen. Dabei blickten die Verantwortlichen auf viel Arbeit zurück. Ruedi Wechsler 30.06.2022, 17.13 Uhr

Stolz präsentieren Maurus Adam (links) und Beat Gander den Gabentempel. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 29. Juni 2022)

Das OK des Innerschweizer Schwing- und Älplerfests (Isaf) hat am Mittwoch, 29. Juni, zum Sponsorenapéro geladen. Mehr als 100 Gäste trafen sich zur Besichtigung der Arena in Ennetbürgen.