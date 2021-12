Ennetbürgen Neues Zunftmeisterpaar bekommt eine Ehrentanne gestellt In Ennetbürgen haben sich zahlreiche Fasnachtsbegeisterte zum Tannenstellen für das neue Zunftmeisterpaar mit Kari I. eingefunden. Guggenklänge sorgten für fasnächtliche Stimmung. Sepp Odermatt 12.12.2021, 14.26 Uhr

Der Zunftrat Ennetbürgen mit dem neuen Zunftmeisterpaar (Mitte) vor der frisch gestellten Tanne. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 11. Dezember 2021)

«So etwas Tolles erlebt man nicht alle Tage», schwärmte der frischgebackene Ennetbürger Zunftmeister Kari I., als die prächtige Tanne vor seinem Haus – der Fischerei Frank – sicher in einem vorgängig eingelegten Schacht verankert wurde. Für ihn und seine Frau Susi sei es eine besondere Ehre, dieser Zeremonie beizuwohnen. «Jetzt erst, wo die prächtige Ehrentanne in unserem Garten steht, habe ich realisiert, dass ich die nächsten zwei Jahre als Zunftmeister das Zepter über die Ennetbürger Fasnacht in den Händen habe», so Kari I. Dies, obwohl er im Dorf schon mehrfach darauf angesprochen worden sei, was ihn sehr gefreut habe.