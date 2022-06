Auch Ennetbürgen überarbeitet Nutzungsplanung

Ennetbürgen Öffentliche Mitwirkung für neue Nutzungsplanung ist gestartet Auch Ennetbürgen muss die Nutzungsplanung überarbeiten. Bis am 7. Juli dauert die Mitwirkung. Matthias Piazza 15.06.2022, 17.26 Uhr

Blick vom Stanserhorn auf Ennetbürgen. Bild: Roger Grütter (5. April 2022)

Wie in anderen Nidwaldner Gemeinden ist auch in Ennetbürgen die öffentliche Mitwirkung zur Gesamtrevision der Nutzungsplanung gestartet. Bis am 7. Juli kann die Bevölkerung gemäss Medienmitteilung der Gemeinde das neue Bau- und Zonenreglement, die neuen verschiedenen Zonenpläne und weitere, informative Unterlagen einsehen. Dies entweder auf dem Bauamt oder auf der Website der Gemeinde. Es können Rückmeldungen und Anregungen eingereicht werden.