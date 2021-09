Pfarreizentrum St. Antoni Ennerbürgen ist nun eröffnet

Ennetbürgen Pfarreizentrum St. Antoni ist nun eröffnet Die Eröffnungsfeier des neuen Pfarreizentrums St. Antoni und des Dorfplatzes fiel bescheiden aus – auch das Wetter kannte kein Erbarmen. Irene Infanger 20.09.2021, 13.09 Uhr

Eigentlich wäre eine grosszügige Feier geplant gewesen. Pandemiebedingt wurde das neu erstellte Ennetbürger Pfarreizentrum am Sonntag samt Dorfplatz in einer kurzen, schlichten Feier eingeweiht. Nach dem Festgottesdienst in der Pfarrkirche Ennetbürgen, der mit Klängen der Jodlergruppe Alpegruess umrahmt wurde, fanden sich die Anwesenden unter Schirmen und dem Vordach auf dem neuen Dorfplatz ein.