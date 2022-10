Ennetbürger Sammelstelle kommt vorübergehend aufs Flugfeld

Ennetbürgen Sammelstelle kommt vorübergehend aufs Flugfeld Bald wird die Altstoffsammelstelle hinter dem Gemeindehaus modernisiert. Ein Provisorium überbrückt die rund dreimonatige Bauzeit. Matthias Piazza 19.10.2022, 05.00 Uhr

Hier, auf dem Flugfeld, kommt die provisorische Altstoffsammelstelle hin. Bild: Matthias Piazza (Ennetbürgen, 10. Oktober 2022)

Die Tage der alten Altstoffsammelstelle sind gezählt. Sie ist nur noch bis und mit Mittwoch, 19. Oktober, in Betrieb. Dann wird sie an den provisorischen Standort auf dem Flugfeld, gegenüber des Restaurants Nidair, gezügelt, wo man ab 24. Oktober seine Glasflaschen und sonstigen Abfall entsorgen kann.

«Der Standort Oberboden auf dem Flugfeld hat sich als Favorit auserkoren», sagt Gemeinderat Andreas Zimmermann dazu. «Es hat genug Platz für die Autos und Lastwagen und der Mietpreis, den die Armasuisse als Grundstückeigentümerin verlangt, ist moderat.» Von anderen potenziell geeigneten Standorten auf gemeindeeigenem Boden habe man abgesehen, weil man dafür vorübergehend öffentliche Parkplätze hätte opfern müssen.

Damit können ab 24. Oktober die Bauarbeiten starten. Aufgrund des Grundwasserspiegels muss eine sieben Meter tiefe Spundwand in den Boden gerammt werden. Die daraus resultierenden höheren Lärmemissionen begrenzen sich für die Anwohner und Anwohnerinnen laut Andreas Zimmermann auf rund zwei bis drei Tage.

Sammelstelle verschwindet teilweise im Boden

Den Objektkredit von 445’000 Franken genehmigten die Ennetbürgerinnen und Ennetbürger an ihrer Gemeindeversammlung diesen Frühling für die Modernisierung ihrer Sammelstelle, die in die Jahre gekommen ist. Das Einwerfen der Glasflaschen machte Krach und die Einwurfhöhen waren nicht behindertengerecht. Der Kehrichtverwertungsverband Nidwalden beteiligt sich mit 100’000 Franken an den Gesamtkosten von total 545’000 Franken.

Das umständliche Entsorgen gehört künftig der Vergangenheit an. Glas, rote Gebührensäcke, Papier und Aluminiumblech werden künftig über niedrige Einwurfsäulen in die im Boden versenkten Sammelbehälter entsorgt. Der blaue Sammelcontainer für Papier und Karton wird durch einen reinen Karton-Presscontainer ersetzt. Ebenfalls wird ein neuer Materialschuppen für den Unterhalt bei der neuen Altstoffsammelstelle an der Friedenstrasse gebaut.

Andreas Zimmerman rechnet damit, dass die neue Sammelstelle ab Anfang Februar kommenden Jahres in Betrieb genommen werden kann.