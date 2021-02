Ennetbürgen Sattlerin, Dekorateurin und Geschäftsfrau: Andrea Röllin weiss, wie Anpacken geht Sie ist eine Powerfrau: Andrea Röllin ist handwerklich geschickt, bildet Lehrlinge aus und führt ein Unternehmen mit 20 Mitarbeitern. Ein Besuch bei der Scheuber AG in Ennetbürgen zeigt: Ihr Alltag ist anstrengend aber schön. Ruedi Wechsler 15.02.2021, 08.34 Uhr

Seit gut zwei Jahren ist die Manufaktur Polsterei der Scheuber AG in Ennetbürgen in Frauenhand. Andrea Röllin übernahm sie 2018 vom langjährigen Werkstattchef und Polsterer Roberto Bertoni. Röllin wollte beruflich mehr Verantwortung übernehmen. Genau das hat sie hier gefunden.

Nicht immer ist die Arbeit leicht und filigran

Sie schwärmt von der Vielseitigkeit der klassischen Polsterung und sagt: «Ich kann von Hand mit den verschiedensten Materialien wie Federn, Federntuch, Kokosfasern oder Rosshaar den Aufbau am Holzgestell bis zum Bezug des Stoffs ausführen.» Dazu gehören das Garnieren, das Formen und Abnähen der Kanten, das Abheften und die Schnürungen. Nicht immer sei das leicht:

«Das Formen der Kanten ist sehr anstrengend und muss ganz exakt ausgeführt werden.»

Durch das Abnähen werden die Kanten stabil und kompakt. Viel Energie und Kraft für Finger und Hände erfordern auch die Schnürungen. «Das ist herausfordernd und da können die Finger gegen Abend schon mal brennen», ergänzt die smarte Polsterin. Anhand des Zuschnitt-Plans wird der Bezugsstoff von ihr zugeschnitten und genäht. Dieser wird dann mit mehreren hundert Stück Ziernägeln oder Gimpen (mit Seide umsponnener Baumwollfaden) im 3 Millimeter tiefen Falz des Holzgestells von Hand befestigt respektive geklebt.

Jeder Handgriff sitzt: Andrea Röllin bei der klassischen Polsterung eines antiken Sofas. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 4. Februar 2021)

Nicht alltägliches Werkzeug wie Gurtenspanner, Magnethammer, Dreikantnadel, gebogene Nadel, Abheftnadel, Bostich und Haarzieher wird für die Polsterung verwendet. Sehr gerne arbeitet Andrea Röllin an grossen Sitzbänken für Restaurants oder Hotels. «Da trifft man bei Einzelanfertigungen auf unterschiedlichste geschweifte Formen.» Wie vielseitig ihr Beruf ist, zeigt folgende Aussage: «Bei Kunden montiere ich mit meinem Team Vorhangschienen, Vorhänge, Rollo oder Plissee. Zu meinen Aufgabenbereich zählt ebenso die Lehrlingsausbildung, Bestellungen, die Koordination der Auslieferungen, Termine mit Kunden und die Aufteilung der Polsterarbeiten.»

Vier Jahre dauert die Ausbildung mit Fachrichtung Polstern

Positiv bewertet sie die Zukunft ihres Berufs. Momentan beschäftigt die Scheuber AG 20 Angestellte, davon sechs Lernende. Vier von ihnen werden innerhalb vier Jahren zum Innendekorateur mit Fachrichtung Polstern. Diese Berufsbezeichnung gibt es nur noch drei Jahre. Ammon ist im ersten Lehrgang und wird nun zum Raumausstatter ausgebildet. Im Nähatelier und im Verkaufslokal (Detailhandel) sind zwei Lernende in Ausbildung. Die Nachfrage nach Lehrstellen und Schnuppertagen sei gross, aber es mangelt an genügend Lehrstellen. Die Lehrlingsausbildung wird im Betrieb schon seit Jahren grossgeschrieben. Das Fachwissen und die Auswahl an Stoffen sei riesig und man finde für alles eine Lösung, so Röllin.

Jedes Arbeitsstück ist anders, das gefällt Röllin besonders. Bild: Ruedi Wechsler

Begeistert erzählt sie von ihrem vielseitigen Handwerk: «Vom Holz bis zur Baumwollfaser, die Geschichte und Stilkunde sind nur einige Stichworte, die unser Handwerk auszeichnen. Man muss diesen Beruf lieben.» Die Wertschätzung der Kundschaft ist die grösste Genugtuung für Andrea Röllin und ihr zehnköpfiges Werkstatt-Team und ergänzt: «Wenn wir ein schönes fertiges und frisch bezogenes Möbelstück liefern, und die Kunden damit glücklich machen dürfen, ist das für unser Team die schönste Bestätigung.»

Sie erwähnt den optimalen Teamgeist und lobt ihren Vorgänger Roberto Bertoni: «Roberto teilt mit mir seine Erfahrung und die Arbeiten, und er ist sehr hilfsbereit.» Bertoni gibt die Blumen zurück: «Ich schätze an Andrea die gute Zusammenarbeit, auch wenn wir nicht immer gleicher Meinung sind. Ebenso ihr handwerkliches Flair und ihre Fingerfertigkeit.»

In der Natur aufgewachsen Andrea Röllin, Geschäftsfrau Andrea Röllin ist auf einem Bauernbetrieb in Oberrickenbach aufgewachsen. Ihre Eltern bewirtschaften im Sommer dazu noch die Alp Reckholtern auf der Bannalp. Die Ausbildung zur Innendekorateurin Fachrichtung Polstern absolvierte Andrea Röllin bei Felix Odermatt in Stans. Danach arbeitete sie sechs Jahre in der Sattlerei der Pilatus Flugzeugwerke. Da ging es mehr in Richtung Carrosserie- und Industriesattlerei und der ganze Innenraum der Flugzeuge wurde mit Stoff, Leder usw. ausgekleidet. Nach einer halbjährigen Mittelamerikareise folgten zweieinhalb Jahre bei der Stiftung Brändi in Willisau als Gruppenleiterin. Andrea Röllin wohnt in Dallenwil und ihre Freizeit verbringt sie am liebsten in den Bergen. Wandern, Biken und Skifahren sind ihre bevorzugten Hobbys. Gerne unterstützt die 34-Jährige auch ihre Eltern bei Arbeiten auf der Alp.