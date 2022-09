Thomas Bucheli sprach in Ennetbürgen über Wetter und Klima

Ennetbürgen Thomas Bucheli begeistert das Nidwaldner Publikum Am gut besuchten Anlass der Mitte Nidwalden «wetterte» Thomas Bucheli. Zudem wurde über Umwelt und Energie diskutiert. Sepp Odermatt 09.09.2022, 18.28 Uhr

Nidwaldens Mitte-Parteipräsident Mario Röthlisberger begrüsst die zahlreichen Gäste, bevor SRF-Chefmeteorologe Thomas Bucheli übers Klima, die Erwärmung und weitere Phänomene referiert. Bild: Sepp Odermatt (Ennetbürgen, 8. September 2022)

Nach einer hübsch vorgetragenen musikalischen Einstimmung durch Jasmin Wagner aus Kerns begrüsste Parteipräsident Mario Röthlisberger rund 170 Gäste. Er freute sich, den wohl bekanntesten «Wetterfrosch» der Schweiz vorzustellen, und bat ihn auf die Bühne. In seinem abwechslungsreich gestalteten Referat stellte sich Bucheli selber die Frage: «Wetter, Unwetter – oder Klimawandel?» Dabei zeigte er anhand diverser Statistiken auf, dass es im Sommer 2022 einige Rekorde zu verzeichnen gab. So stand etwa die Nullgradgrenze im Juli auf einer Höhe von 5184 Metern, und in Bern verzeichnete man im August die heisseste Nacht aller Zeiten. Zudem hatte man in der Tessiner Messstation Stabio 63 Tage über 30 Grad gemessen, was ebenfalls Hitzerekord bedeutet.