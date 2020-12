Ennetbürgen/Stans Die Pilatuskurve erhält nun definitiv eine Ampel für Postautos Nach einer Testphase soll die Ampel an der Pilatuskurve zwischen Stans und Ennetbürgen nun definitiv eingeführt werden und damit die Verkehrssicherheit erhöhen. Trotzdem gibt es an dieser Stelle noch Defizite, besonders für Velofahrer und Fussgänger. 18.12.2020, 16.08 Uhr

Die Ampel an der Pilatuskurve hat die Testphase überstanden: Sie hat sich positiv auf die Bedienung der Bushaltestelle ausgewirkt. Bild: PD

(cod) Bei der sogenannten «Pilatuskurve» auf der Kantonsstrasse zwischen Stans und Ennetbürgen haben sich in der Vergangenheit immer wieder heikle Verkehrssituationen ereignet, insbesondere während des Berufsverkehrs und der An- und Wegfahrt von Postautos an der Haltestelle bei der Einfahrt zu den Pilatus Flugzeugwerken. Mit einer Geschwindigkeitsreduktion auf dem besagten Abschnitt auf 60 Kilometer pro Stunde, einem Überholverbot und Vortrittsänderungen konnten erste Optimierungen erzielt werden, wie das Amt für Mobilität des Kantons in einer Medienmitteilung schreibt.

Zuletzt hat das kantonale Amt für Mobilität in Absprache mit den beiden Gemeinden, der Postauto AG und der Kantonspolizei einen Test mit einer Lichtsignalanlage durchgeführt. Dabei habe sich herausgestellt, dass sich diese positiv auf die Bedienung der Bushaltestelle und damit auf die Fahrplanstabilität auswirke. Baudirektor Josef Niederberger hält fest:

«Wir sind überzeugt, dass mit den ergriffenen Massnahmen ein erster Schritt zur deutlichen Verbesserung der Situation erreicht werden kann.»

Der Regierungsrat hat deshalb beschlossen, die Ampel definitiv einzuführen. Anders als im Testbetrieb ist vorgesehen, dass die Lichtsignalanlage automatisch schaltet und nicht per Funksender von den Postautochauffeuren bedient werden muss. Die Kosten in der Höhe von rund 116'000 Franken für die Planung und Umsetzung werden vom Kanton getragen und sind im Budget 2021 eingestellt. Die Ampel soll im September des kommenden Jahres in Betrieb genommen werden.

Es sind weiterhin Defizite vorhanden

Trotz den Massnahmen bleibt der Strassenabschnitt im Fokus der Verkehrsplaner, weil zum Beispiel die heutige Fuss- und Velowegführung an dieser Stelle weiterhin ungenügend ist. Da auch gewisse Abhängigkeiten zur künftigen Gestaltung des nahe gelegenen Areals Kreuzstrasse und übergeordnet zum Gesamtverkehrskonzept bestehen, soll erst nach dessen Vorliegen eine umfassende Lösung erarbeitet werden. Das Gesamtverkehrskonzept wird aktuell entwickelt, diese Arbeiten sollen bis zum ersten Quartal 2022 abgeschlossen sein. Mit den bisher getroffenen Massnahmen lässt sich der Kanton für die zukünftige Gestaltung der «Pilatuskurve» alle Optionen offen.