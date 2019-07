Gemeindeleiter und Diakon Elmar Rotzer aus Ennetbürgen gestaltet in den Ferien auf Kreta Gottesdienste für Touristen.

Ennetbürger Diakon hält Gottesdienste für Reisende Gemeindeleiter und Diakon Elmar Rotzer aus Ennetbürgen gestaltet in den Ferien auf Kreta Gottesdienste für Touristen. Philipp Unterschütz

Elmar Rotzer (rechts) im Gespräch mit Hedy Achermann und Walter Gabriel im Alterszentrum Oeltrotte. (Bild: Jakob Ineichen, Ennetbürgen, 18. Juli 2019)

Schon bald heisst es auch für den Ennetbürger Gemeindeleiter und Diakon Elmar Rotzer und seine Frau Therese, CVP-Landrätin, die Koffer packen. Zum wiederholten Mal verbringen das Ehepaar und ihre beiden Söhne Ferien auf Kreta. Nicht nur, weil insbesondere seine Frau, die bezeichnenderweise auch den Studiennamen Delphi trägt, ein grosser Fan der griechischen Mythologie ist. Auch für Elmar Rotzer ist Kreta «die Wiege der europäischen Kultur». Als Präsident des Vereins für die Katholische Kirche auf Kreta (siehe Box) gehören zu seinen Ferien aber nicht nur kulturelle Ausflüge, sondern auch eine Verpflichtung der ihm angenehmen Art. In den zwei Wochen, die das Ehepaar auf Kreta verbringt, leitet er zwei spezielle Sonntagsgottesdienste in der Kirche von Rethymnon und trifft sich nachher mit den Besuchern zu einem Apéro.

Das Spezielle daran ist, dass die verschiedenen Teile des Gottesdienstes je nach Besuchern in unterschiedlichen Sprachen gehalten werden. Die Lieder werden gar gleichzeitig in verschiedenen Sprachen gesungen. Die Liebe zu Fremdsprachen ist ein wichtiger Grund für Elmar Rotzers Begeisterung für die Gottesdienste. Wenn er sie leite, gebe es Abschnitte in Latein, Deutsch, Englisch und manchmal Französisch. «Und ein Gebet auf Italienisch liegt sprachlich auch noch drin.»

Zahlreiche Besucher aus allen Altersgruppen

Mit seinem Engagement lebt Rotzer auch seine Philosophie: «Geh hin zu den Leuten.» Gut spürbar ist sie auch im Altersheim Oeltrotte, wo er im Stiftungsrat sitzt und Ansprechpartner für Soziales ist. «Er ist unser Elmar, es ist immer eine Freude, wenn er kommt», meint ein älteres Paar in der Oeltrotte nach einer kurzen Unterhaltung mit ihm.

Rethymnon mit gut 34000 Einwohnern ist eine Hafenstadt im Norden von Kreta, 80 Kilometer westlich von Heraklion und die drittgrösste Gemeinde der Insel. Die meisten Einwohner gehören der griechisch-orthodoxen Kirche an, Katholiken sind eine fast schon verschwindende Minderheit. Der Tourismus hat eine grosse wirtschaftliche Bedeutung in der Region. Nicht nur Bade-, sondern auch Wanderferien sind auf Kreta beliebt – die meisten Touristen kommen aus Deutschland und der Schweiz, England, Polen (eigentlich gehören sie schon eher zu den Einheimischen, weil viele dort an der Universität studieren), etwas weniger aus Italien und Frankreich.

Dass der Bedarf nach den Gottesdiensten da ist, zeigt sich an den Besucherzahlen: Jeden Sonntag kommen zwischen 100 und 150 Besucher aus allen Altersgruppen. «Es ist schön, eine Liturgie anbieten zu können, die alle verstehen. Es tut mir gut, den verschiedenen Leuten mit diesen Feiern eine Freude zu bereiten», erklärt Rotzer.

Die Antonius-Kirche in Rethymnon. (Bild: pd)

Alltagssorgen fliegen auch in die Ferien mit

Auch wenn er offiziell keine seelsorgerischen Pflichten hat, wird er doch ab und zu mit Anliegen von Touristen konfrontiert. Beim Apéro kämen manchmal Bitten, wie für Verwandte oder Bekannte in schwierigen Situationen zu beten. «Die Sorgen, die man im Alltag hat, fliegen halt auch in die Ferien mit», sagt er. Lebensberatungen seien hingegen nicht gefragt. «Dafür bin ich doch nur zu kurz da und die Beziehung zu den Touristen ist eher oberflächlich.»

Eines der schönsten Erlebnisse sei gewesen, als er für ein Ehepaar, das 50 Jahre verheiratet war, auf dessen Wunsch hin einen speziellen Gottesdienst zur Goldenen Hochzeit leiten durfte – und das nur für die Eheleute mit wenigen Gästen. Zum ersten Mal war Elmar Rotzer im Jahr 2000 auf Kreta. Er hatte damals als Gemeindeleiter in Ennetbürgen mit dem Kapuziner Bruno Fäh eine priesterliche Aushilfe. Dieser war der damalige Präsident des erwähnten Vereins und erzählte ihm von der Aufgabe in Rethymnon.

Es gibt noch viel zu entdecken auf Kreta

«Meine Frau als Fan der Kultur musste ich nicht zweimal fragen und so ergab sich der erste Einsatz.» Als Gegenleistung geniessen die Rotzers freie Unterkunft in der Pfarreiwohnung beim kleinen katholischen Kirchlein von Rethymnon. Alle anderen Ausgaben wie Reise- und Verpflegungskosten tragen sie selber. Mittlerweile ist das Ehepaar gegen zehn Mal auf Kreta gewesen, so genau weiss es Elmar Rotzer gar nicht. Aber eines ist für die beiden Kulturinteressierten sicher: «Wir haben noch lange nicht alles von Kreta gesehen.» Es gäbe noch viel zu entdecken, erzählt er, und meint mit einem Lächeln: «Das Ausflugsprogramm stellt aber ausschliesslich meine Frau zusammen.»

Elmar Rotzer in Gortys, eine Ausgrabungsstätte südlich von Rethymnon. (Bild: pd)