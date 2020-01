Ennetbürger Jugendkommission stellt das Wohl der Kinder in den Fokus Ein Vortrag befasste sich mit dem Themen Selbstvertrauen und Selbstwertgefühl. Ruedi Wechsler 19.01.2020, 16.03 Uhr

Referentin Alexandra Heisenberg (rechts) im Gespräch mit Besucherinnen. Bild: Ruedi Wechsler (Ennetbürgen, 16. Januar 2020)

Der Einladung zum Thema, «Wie stärken wir das Selbstwertgefühl der Kinder» folgten fast 100 Besucher, meist junge Mütter. Der von der Jugendkommission Ennetbürgen unter der Leitung von Debbie Frank organisierte Anlass widmete sich folgenden Themen: Legt ihr Kind/Jugendlicher ein destruktives Verhalten an den Tag, leidet unter einem geringen Selbstwertgefühl oder steht unter Stress? Gibt es zermürbende Machtkämpfe und ist man im Umgang mit Kindern überfordert?

Zu Beginn des Vortrags zeigte Debbie Frank den Besuchern eine 50-Franken-Note und fragte nach dessen Wert. Werde sie aber gefaltet, zerknittert oder zertrampelt? Der Wert liege immer noch bei 50 Franken, waren sich die Besucher einig. Referentin, Familien- und Paarberaterin, Alexandra Heisenberg aus Luzern, vermittelte mit praktischen Beispielen wie das Selbstwertgefühl der Kinder gestärkt werden kann. Selbstwert zu spüren sei etwas Existenzielles. Dazu sei die Beziehung zwischen Eltern und Kind ganz entscheidend, sagte sie. Was ist Selbstwert und wie kann dieser gesteigert werden? Alexandra Heisenberg, selber Mutter zweier Söhne, brachte den Besuchern diese komplexen Themen näher.

Zusammenfassend kann Folgendes festgehalten werden: Selbstwertgefühl ist ein Gefühl von Bedeutung und Wert, welches die betreffende Person in Bezug auf sich selbst hat. Ist dieses gut, kann man aufhören, sich ständig selbst für Schwächen zu verurteilen und die Energie ganz gezielt für seine Stärken investieren. Es bedeutet auch, sich selbst anzunehmen mit allen Ecken und Kanten.

Kinder als Menschen mit gleicher Würde behandeln

Das Fundament für ein gesundes Selbstwertgefühl ist, wenn das Kind erleben darf. Vier ganz entscheidende Punkte gehören dazu: Persönliche Verantwortung vorleben und den Kindern mitgeben, ihre Integrität respektieren, sie gleichwürdig (auf Augenhöhe) behandeln und sich immer wieder über ihre pure Existenz freuen. Dazu ergänzte Alexandra Heisenberg: «Egal, wie problematisch wir das Verhalten von Kindern empfinden, wir sollten nie aufhören, sie als Menschen mit gleicher Würde zu behandeln.» Wie man es nicht machen sollte, zeigt folgendes Beispiel: «Immer wenn wir für ein Kind etwas tun, was es selbst tun kann, zeigen wir ihm, dass es mit schwierigen Situationen selber nicht fertig wird», sagte die Referentin.

Ein nicht zu unterschätzender Faktor sei die Integrität des Kindes. Dazu Alexandra Heisenberg: «Diese muss man achten und bedeutet, seine physischen und psychischen Grenzen respektieren und die elementaren Bedürfnisse anerkennen.» Integrität bedeute auch Nein sagen und sei ein offenes und authentisches Miteinander. «Liebe verleite zum Ja sagen, zu lange Nein denken aber Ja sagen, sei einer der meisten Gründe für das Scheitern von Ehen», erwähnte Heisenberg. Sie freute sich sehr über das grosse Interesse und die Besucher würden reflektieren und möchten eine Veränderung herbeiführen. Zufrieden zeigte sich am Donnerstag Debbie Frank von der Jugendkommission: «Im Zeitalter des Online freut es mich ganz besonders, dass so viele Personen gekommen sind. Das Bedürfnis ist vorhanden und die Leute suchen nach Lösungen in den Themen wie Schulen, Familien und Burn-out-Depressionen.»

Angi Christen aus Büren ging inspiriert und mit einem guten Gefühl nach Hause. «Dieser Anlass hat mir bestätigt, dass wir als Familie mit unserer Tochter auf dem richtigen Weg sind. Wir werden die Freude mit ihr vermehrt teilen und Lob gezielt einsetzen», sagte sie gegenüber unserer Zeitung. «

Die Juko Ennetbürgen hat am 25. März Referent Joachim Bauer zum Thema «Kinder und Jugendliche verstehen, erreichen und motivieren» eingeladen. Einen Tag später gibt es ein Workshop zum Thema «Gesund bleiben in den pädagogischen Berufen».